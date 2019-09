Papež na obisku pri misijonarju Pedru Opeki: Uboštvo ni stvar usojenosti

"Ko vidim, kako žarijo vaši obrazi, se zahvaljujem Gospodu, da je poslušal glas ubogih in izkazal svojo ljubezen z oprijemljivi znaki, kot je vznik te vasi. Vsak kotiček teh četrti, vsaka šola ali ambulanta, je spev upanja, ki postavi na laž in utiša vsako vdanost v usodo. Recimo z vso močjo – uboštvo ni stvar usojenosti," je po poročanju MMC RTV Slovenija v Akamasoi dejal papež Frančišek.

Papeža v Akamasoo povabil slovenski misijonar Pedro Opeka

Več tisoč mladim, ki so se zbrali v cerkvi, je dejal, naj se nikoli ne predajo pred pogubnimi učinki revščine. "Nikoli ne popustite pred skušnjavami lahkega življenja ali zapiranja vase. To delo, ki so ga izvršili vaši predniki, je pred vami, da ga nadaljujete. Moč za to boste našli v vaši veri in v živem pričakovanju," je poudaril papež. Frančišek se je nato odpravil še med delavce v bližnji kamnolom, da bi podelil blagoslov prebivalcem Akamasoe in celotnemu mestu Antananarivo.

Že dopoldne je papež nagovoril okoli milijon vernikov, ki so se zbrali pri maši na stadionu severno od Antananariva. Opozoril je pred socialnim izključevanjem in izkoriščanjem narodne pripadnosti ali vere za lastne namene ter se zavzel za kulturo bratstva in sožitja. Na obisk Akamasoe, naselja, ki je zraslo na nekdanjem smetišču, je slovenski misijonar Pedro Opeka papeža povabil med njunim srečanjem maja lani v Vatikanu.

Opeka: Na tem kraju smo izkoreninili skrajno revščino

Naselje Akamasoa, kar v slovenščini pomeni dobri prijatelji, je Opeka ob pogledu na otroke, ki živijo na smetišču Antananariva, začel graditi leta 1989. Z delom v kamnolomu, izdelovanjem opeke, gradnjo, tesarstvom in kmetijstvom Opeka omogoča dostojno življenje 23 tisoč ljudem, 14 tisoč otrokom pa s šolanjem svetlejšo prihodnost.

Skrajno revščino smo na tem kraju izkoreninili z vero, delom, šolanjem, vzajemnim spoštovanjem in disciplino. Tukaj vsi delajo," je ob papeževem obisku poudaril slovenski misijonar Pedro Opeka. Foto: Reuters

"To je bil kraj izključenosti, trpljenja, nasilja in smrti. Po 30 letih je božja previdnost ustvarila oazo upanja, v kateri so ljudje znova našli dostojanstvo, kjer so mladi spet stopili na pot šole in so se starši lotili dela, da pripravijo prihodnost za svoje otroke. Skrajno revščino smo na tem kraju izkoreninili z vero, delom, šolanjem, vzajemnim spoštovanjem in disciplino. Tukaj vsi delajo," je po navedbah MMC dejal Opeka.

Papež Frančišek je na Madagaskar, ki je ena od najrevnejših držav na svetu, prispel v četrtek iz Mozambika. Apostolsko potovanje bo sklenil v ponedeljek na Mauritiusu, kjer bo daroval mašo v Port Louisu.