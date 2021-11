Toliko je Slovenija s pomočjo Opeke doslej namenila Madagaskarju

V prvem projektu "Humanitarna pomoč za boljše zdravje revnih na Madagaskarju" v vrednosti 120 tisoč evrov, ki se je zaključil oktobra letos, je uspelo v sklopu Opekove ustanove Akamasoa (Dobri prijatelj) zagotoviti osnovno zdravstveno oskrbo in preventivo pred boleznimi, tudi covid-19, ter prehransko varnost 100 tisoč najbolj ranljivim prebivalcem Madagaskarja.

Opeka: Vsak otrok ima pravico do učenja in izobrazbe

V drugem projektu z naslovom "Pomoč otrokom in mladim pri izobraževanju na Madagaskarju" v vrednosti 45 tisoč evrov, ki se bo zaključil ta mesec in ga financira ministrstvo za šolstvo, nudijo pomoč pri izobraževanju več kot 13.400 otrokom in mladim, so danes sporočili iz Slovenske karitas.

Obenem so navedli besede Opeke, da ima vsak otrok pravico, da se uči in izobrazi, ter da brez zdravstva ni napredka. Dodali so še, da je Slovenija kot dodatno priznanje za izjemne dosežke pri humanitarnem delu in uresničevanju človekovih pravic najranljivejših na Madagaskarju Pedra Opeko nominirala za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg.