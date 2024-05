Klakočar Zupančičeva sprejela svojce izraelskih talcev #video

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela svojce izraelskih talcev in žrtev napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Ob tem je obsodila tako napad Hamasa kot nespoštovanje mednarodnega prava in pobijanje nedolžnih ljudi. Svojci izraelskih talcev so med drugim poudarili, da ne gre za političen obisk.

Urška Klakočar Zupančič je v današnji izjavi v DZ glede napada gibanja Hamas 7. oktobra lani dejala, da je "med prvimi v Sloveniji obsodila" in še vedno obsoja to strašno dejanje, hkrati pa je obsodila tudi "nespoštovanje mednarodnega prava in pobijanje nedolžnih ljudi, med njimi več kot 15 tisoč otrok v Gazi".

"Trpljenje ene strani ne more preprečiti ali ublažiti trpljenja druge strani, prav pa je, da priznamo in smo sočutni do vseh žrtev tega strašnega konflikta na obeh straneh. Gre za nedolžne ljudi, popolnoma nedolžne ljudi. Žrtve, ki so jih danes predstavili njihovi svojci iz Izraela, so dobile ime, mnogi nedolžni ljudje – štejemo jih v desettisočih –, pobiti, zažgani, ranjeni in lačni v Gazi, pa imena nimajo," je dejala.

Slovenija: Rešitev sta dve državi

Slovenija si po besedah Klakočar Zupančičeve kot članica Varnostnega sveta ZN prizadeva za rešitev dveh držav, priznanje Palestine pa "nikakor in nikoli ne pomeni nagrade ali opravičila za strahotno dejanje 7. oktobra, pomeni zgolj dejanje, ki bi obema stranema omogočilo bolj konstruktiven dialog in možnost, da bosta sobivali v miru".

"Druge rešitve ni, zgolj to, da obe strani spoznata, da imata obe pravico živeti tam in da nobena nima pravice iztrebljati druge, da nobena nima pravice pobijati pripadnikov druge strani. Rešilo ju bo zgolj to, da bosta nekoč zaživeli v miru in spoštovanju drug drugega," je še dejala.

Glede postopka slovenskega priznanja Palestine pa je predsednica DZ dejala, da bo več lahko povedala v četrtek, ko bo državni zbor prejel sklep vlade o posredovanju priznanja Palestine – če bo ta sprejet na vladi, šele potem bo predstavila podrobnejšo časovnico.

Izrael: Najprej izpustitev talcev, nato premirje

Izraelski veleposlanik Zeev Boker se je v izjavi medtem zahvalil Sloveniji, da je sprejela sorodnike žrtev napada Hamasa 7. oktobra lani, in se zavzel za osvoboditev vseh talcev, ki še vedno ostajajo ujeti v Gazi. To je označil kot prvi korak do pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi in k dolgotrajnejšemu premirju.

Eden od sorodnikov izraelskih talcev je podobno kot veleposlanik pred njim poudaril, da ne gre za politični obisk. Prav tako je kot ključen pogoj za premirje v Gazi označil osvoboditev izraelskih talcev, med katerimi je tudi njegov sin, pripadnik izraelske vojske. Dodal je, da se šele potem lahko začnejo pogovori o miru in priznanju palestinske države, priznanje v tem trenutku pa bi po njegovem mnenju bila nagrada za terorizem, kot trdijo tudi izraelske oblasti.