Kot je Urška Klakočar Zupančič še povedala med današnjim obiskom, želi pozvati pravne osebe in podjetja, naj darujejo za takšne namene, kadarkoli le lahko. Predlaga predvsem, da podjetja društvom za letovanja darujejo sredstva namesto poslovnih daril.

Ob obisku je predsednica državnega zbora povedala, da takšna letovanja spodbuja in bo zato naredila vse, kar je v njeni moči, da to spodbudo preda naprej. "Takšna letovišča moramo absolutno ohraniti," je dodala.

Prav tako je Klakočar Zupančičeva pozvala vse državljanke in državljane, naj odstotek svoje dohodnine namenijo za humanitarne namene, tudi za Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Slovenije.

Na letovanju v Pacugu se v skupinah pomešajo otroci s posebnimi potrebami z otroki z zdravstvenimi težavami in iz socialno šibkejših družin ter preostalimi, ki jim letovanje plačajo starši. Pri tem med njimi ne delajo razlik. Kot je povedala generalna sekretarka ZPM Breda Krašna, jih vključujejo v skupine, da dajo vsem možnost socializacije in sprejemanja drugačnih otrok.

Kot je še poudarila Krašna, je eden od največjih trenutnih humanitarnih programov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije Pomežik soncu, v okviru katerega zbirajo donacije, ki jih nato na internem razpisu razdelijo med organizatorje letovanja. Teh je vsako leto od 20 do 25, je še dejala.

Kot je razložila sekretarka ZPM Ljubljana Vič Rudnik Urška Vrtačnik, otroci najbolj poudarjajo to, da čas preživljajo ob morju, a je za tem globlji pomen učenja samostojnosti, higienskih opravil, kompromisov, sodelovanja in reševanja težav. Kot je dodala, številni otroci na letovanju tudi odkrijejo svoje nove sposobnosti.

V Pacugu otroci radi igrajo karte in rišejo, medtem ko s prijatelji uživajo na morju, je za STA povedala ena izmed deklic na letovanju. Kot je dodala, imajo organizirane številne delavnice in se zato radi vračajo. Deklica je tako na letovanju že desetič, ko bo starejša, pa bi se rada preizkusila tudi v vlogi vzgojiteljice mlajših otrok.

Skozi poletje ZPM v Pacug na letovanja popelje do 1.500 otrok, na letni ravni s preostalimi počitnicami in šolami v naravi pa včasih gostijo tudi več kot tri tisoč otrok. Največ otrok prihaja iz osrednjeslovenske regije, a pokrivajo tudi druge upravne enote, kot so Grosuplje, Postojna, Litija, Cerknica in Kidričevo, je za STA danes še pojasnila Vrtačnikova.