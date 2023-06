Vodeb zaradi žaljenja predsednice DZ prejel globo

Razvpiti komentator Roman Vodeb je včeraj na družbenem omrežju Twitter objavil fotografijo dveh poštnih pisem, ki mu jih je na domači naslov v Trbovljah poslala Policijska uprava Ljubljana. Danes je razkril še vsebino odločbe o prekršku. Ta se nanaša na žaljenje čustev Urške Klakočar Zupančič v oddaji Faktor na TV3 oktobra lani. V njej je zapisano, da je bil do predsednice DZ v oddaji nesramen in žaljiv ter s tem pri oškodovanki povzročil občutek ponižanosti in prizadetosti. Vodeb je med drugim v navedeni oddaji izjavil: "Tale Urška je pa, mislim, kako naj rečem, kot tista podivjana kobila, ki je ne moreš osedlati, ker tolk rita, da je noben jezdec ne ukroti."

No, to je to, kar se tiče Urške in "njene" Policij: pic.twitter.com/39MmeuAv6M — Roman Vodeb (@RomanVodeb) June 20, 2023

Spomnimo, da je Klakočar Zupančičeva konec decembra lani policiji zoper Vodeba poslala prijavo zaradi prekrškov po zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Kot je zapisala v prijavi, jo je oddaja Faktor, ki jo vodi Aljuš Pertinač, "nepopisno razburila, šokirala in prizadela, ob poslušanju vseh žaljivih besed, usmerjenih neposredno v mojo osebnost".

Menila je, da je Vodeb presegel meje svobodnega govora in izpolnil vse zakonske znake prekrška, "in sicer zaradi nesramnega ter žaljivega vedenja, s katerim je pri meni vzbudil občutke ponižanosti in osebne prizadetosti".

Vodeba so januarja letos zaradi prijave na njegovem domu zaslišali policisti. Globo 250 evrov mora poravnati v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe na račun ministrstva za notranje zadeve.