Klakočar Zupančičeva: Končno postajamo država, kot se šika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada RS in predstavniki sodne veje oblasti so se dogovorili o povišanju sodniških plač in s tem enakopravnosti vseh treh vej oblasti. "V šestmesečnem roku, ki ga je treba spoštovati, se bo ta zadeva uredila. Vesela sem, da bomo končno država, kjer so vse tri veje oblasti enakopravne. Končno postajamo država, kot se šika," je ob dogovoru izpostavila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Na novinarski konferenci ob predstavitvi plačnega dogovora je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik dejala, da verjame, da bo do realizacije dogovora, ki ga mora potrditi DZ, prišlo, če pa slučajno ne bo, pa bodo takrat iskali plan B. "Z zadovoljstvom zagotavljam, da je dogovor prepoznan in potrjen," je povedala.

Slovenija se je zavezala, da bodo vse tri veje oblasti enakovredne

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je dodala, da se bo ta zadeva uredila "v šestmesečnem roku, ki ga je treba spoštovati". "Vesela sem, da bomo končno država, kjer so vse tri veje oblasti enakopravne. Končno postajamo država, kot se šika," je povedala. In izpostavila, da nikoli ni skrivala, da se zavzema za povišanje sodniških plač: "Ne zato, ker izhajam iz te veje oblasti, ampak ker sem spoznala, kako pomembna je materialna neodvisnost sodnikov za pravno stabilnost celotne države."

Poudarila je, da se je Slovenija z osamosvojitvijo zavezala, da bodo vse tri veje oblasti enakopravne: "Precej let je bila sodna veja oblasti v podrejenem položaju, razlog pa je v tem, da sodnike voli državni zbor. Mislim, da moramo to anomalijo odpraviti, saj si demokratična država ne sme privoščiti slabo plačanih sodnikov. Neprestano bom še naprej opozarjala, če bo kdaj prišlo do okrnitve neodvisnosti sodstva ali posameznega sodnika."

Dogovor vlade in predstavnikov sodne veje oblasti sta potrdili tudi predstavnici Slovenskega sodniškega društva Helena Miklavčič in Vesna Bergant Rakočević, ki je povedala, da bo s tem dogovorom "sodniška služba končno zanimiva za najboljše pravnike, česar smo zelo veseli".

Miklavčičeva pa je sklenila, da sodniki in sodnice današnje dejanje vlade ocenjujejo kot korak v pravo smer: "Vlada je pokazala, da razume nastalo situacijo. Da je bilo v vseh teh letih poseženo v materialni položaj sodnikov, je ugotovilo tudi ustavno sodišče v nedavni odločbi. Pričakujemo, da bo dogovor med vlado in predstavniki sodnikov realiziran tudi z zakonom, in sicer v roku, ki ga določa odločba ustavnega sodišča."