Klakočar Zupančičeva: Parlamenti ne smejo biti besedne klavnice

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je v četrtek in danes v španskem Leonu udeležila konference predsednikov parlamentov. V svojem nagovoru je poudarila, da imajo parlamentarci odgovornost, da se borijo proti vsem neliberalnim težnjam, parlamenti pa morajo po njenem prepričanju biti prostor kritične in dobro argumentirane razprave.

Konferenca predsednikov parlamentov je potekala ob mednarodnem dnevu parlamentarizma in preden bo Španija od Švedske prevzela predsedovanje Svetu EU.

Na glavnem delu zasedanja so zbrane nagovorili predsedniki parlamentov. Kot prva je z govorom nastopila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je ob tej priložnosti poudarila, da si morajo v parlamentarnih razpravah prizadevati za visoko raven kulture dialoga, "ki spoštuje raznolikost mnenj, hkrati pa obsoja sovražno in populistično retoriko". "Parlamenti naj bodo prostor kritične in dobro argumentirane razprave, ne pa besedne klavnice," je še dodala.

V razpravi med prvim delom srečanja pa je predsednica DZ poudarila, da se morajo parlamenti zavzeti za suverenost svojega delovanja nasproti izvršni oblasti, ob tem pa poudarila pomen načel zakonitosti in delitve oblasti, ki da predstavljata temelj sodobne demokracije, so sporočili iz državnega zbora.

Izpostavila je tudi, da morajo parlamenti neprestano opozarjati na neenakosti v družbi, pri čemer je posebej izpostavila pomen enakosti spolov, tudi na področju političnega predstavništva.

Konferenca se je zaključila s sprejetjem leonske deklaracije o parlamentarizmu. V njej predsedniki parlamentov opozarjajo na zunanje in notranje grožnje sodobni demokraciji ter izražajo podporo prizadevanjem Evropske unije pri naslavljanju izzivov naraščajočega populizma in ekstremizma, dezinformacij ter pasti digitalizacije, so še navedli v izjavi za javnost državnega zbora.

Klakočar Zupančičeva je ob robu konference imela tudi dve dvostranski srečanji - s predsednico parlamenta Malavija Catherine Gotani Hara in s predsednikom švedskega riksdaga Andreasom Norlenom.