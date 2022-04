Kje se bodo zaposlili in kaj bodo delali neizvoljeni poslanci? #video

Že drugič se od državnega zbora poslavlja starosta slovenske politike in prvak Slovenske nacionalne stranke, 74-letni Zmago Jelinčič. Kot je povedal, se bo najprej preselil na Obalo.

Jelinčič gre na morje, a računa na vrnitev

"To hišo bom prodal, preselil se bom na morje, tukaj pa bom kupil stanovanje. Računam, da bo tale polomijada, ki se je zdaj z Golobčkom dogodila čez leto, leto in pol propadla in bodo nove volitve. In takrat računam, ko bom spet v parlamentu, da bom moral nekje prespati, da ne bom spal v hotelu, ne," je menil Jelinčič, ki mu poslansko nadomestilo, 80 odstotkov poslanske plače, ne pripada, saj je, podobno kot nekdanja poslanca DeSUS Franc Jurša in Branko Simonović, upokojenec.

O upokojitvi pa še vedno ne razmišlja prvak stranke Konkretno, 65-letni Zdravko Počivalšek. Leta 2014 se je s čela Term Olimia v Ljubljano odpravil na povabilo Mira Cerarja, ki ga je postavil za gospodarskega ministra.

Počivalšek se pripravlja na lokalne in predsedniške volitve

Takrat je Počivalšek dejal, "da ministrovanje ni posel za ljudi, ki imajo tanko kožo ali pa imajo šibke živce, in verjamem, da imam jaz zelo trdo kožo in jeklene živce, in na teh temeljih nameravam delati naprej".

O odhodu domov za zdaj še ni govora, z listo Povežimo Slovenijo naj bi se že pripravljali tako na prihajajoče lokalne kot tudi predsedniške volitve, a Počivalšek, kot pravi, nima želje nadomestiti Pahorja.

Eden od najbolj prilagodljivih poslancev pa je verjetno njegov nekdanji strankarski kolega Jani Möderndorfer. Od Zveze socialistične mladine Slovenije je šel k LDS, potem k Jankovićevi Pozitivni Sloveniji, še nato k Stranki Alenke Bratušek, pa med nepovezane poslance, od tam je prestopil k Miru Cerarju, pred dvema letoma pa je protestno, zaradi koalicijskega povezovanja stranke z Janševo SDS, prestopil k Marjanu Šarcu.

Kaj pa Šarec in Židan?

Po 11 letih sedenja v državnem zboru rekorderju po številu strank, ki jih je zastopal, ob rednih šestih mesecih pripada še enkrat toliko finančne varnosti v obliki poslanskega nadomestila. Sicer pa je nazadnje bil samozaposlen kot tolmač slovenskega znakovnega jezika. Tudi njegov šef Marjan Šarec, predsednik LMŠ, še ni prepričan o svoji prihodnosti. Najprej mora počakati na odločitev organov stranke, ali mu sploh še zaupajo.

V državnem zboru bo na prvem shodu v novi sestavi manjkal tudi Dejan Židan, ki je bil nekaj let celo njegov voditelj. Nekdanji predsednik Socialnih demokratov je po šestih letih položaj predal evropski poslanki Tanji Fajon. Takrat je dejal, da "v resnici v Tanji Fajon vidi novo predsednico vlade Republike Slovenije". Na Levstikovi nad njim sicer še niso obupali. Čeprav ne bo poslanec, bi se lahko v parlament vračal morda kot kmetijski minister. To nalogo je opravljal kar osem let.