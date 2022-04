Tina Heferle: Rezultat LMŠ je katastrofalen poraz za vse nas

"Poslanci smo svoje delo, upam si trditi, oddelali vrhunsko, strokovno, vestno in odgovorno. Celoten mandat, sploh pa v času, ko smo bili v opoziciji, smo bili mi tisti, ki smo držali stranko pri življenju, mi smo bili branik njenih vrednot in mi smo bili predstavniki njene prave duše. LMŠ je postala stranka predanih in strokovnih poslancev in poslanska skupina je v državnem zboru pridelala kapital, ki pa ga nekateri žal niso cenili, niti ga niso opazili," je še zapisala v daljšem zapisu na svojem profilu.

"Nekateri bi morali prevzeti odgovornost"

"Roko na srce - tudi če bi prestopili parlamentarni prag za minimalni delež procenta, bi bil to še vedno poraz in neuspeh, zaradi katerega bi morali Nekateri (neformalni nosilci in odločevalci) prevzeti odgovornost in reči: mea culpa," je še zapisala.

LMŠ je letos izpadla iz državnega zbora, saj je zbrala 3,7 odstotka glasov. Leta 2018 pa je LMŠ na parlamentarnih volitvah dosegla 12,6 odstotka glasov in zasedla drugo mesto za stranko SDS.

