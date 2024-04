Zelena luč predlogu novele zakona o centralnem registru prebivalstva

Poslanci so s 53 glasovi za in nobenim proti podprli vladni predlog novele zakona o centralnem registru prebivalstva. S tem so v osebni identifikacijski številki EMŠO omogočili uporabo šifer registra od 50 do 59, ne le 50, kot velja trenutno. Vlada je spremembo zakona predlagala, saj v šifri registra 50 ni več mogoče zagotoviti novih številk EMŠO.