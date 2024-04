Sklepni del marčne seje v DZ: med drugim o širitvi nabora storitev v času zdravniške stavke

Predlagane spremembe v noveli zakona o zdravniški službi večinoma sledijo vladnemu odloku, ki ga zdravniški sindikat Fides izpodbija na ustavnem sodišču. Po predlogu bi morali zdravniki med stavko opravljati tudi triažne preglede na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

V času stavke je po predlogu novele predvideno tudi opravljanje vseh storitev stopnje zelo hitro, pa tudi storitev za invalide in druge ogrožene skupine. Zdravnikom bi ob sprejetju novela naložila tudi obvezno opravljanje storitev v povezavi z ugotavljanjem ali zdravljenjem malignih obolenj, vključno z izvajanjem presejalnih programov.

Z novelo zakona bi zaščitili slovenščino

Na poslanskih klopeh bo danes tudi predlog novele zakona o javni rabi slovenščine, s katerim ministrstvo za kulturo na novo opredeljuje javno rabo jezika za 21. stoletje pri različnih napravah in ponudnikih pretočnih vsebin, da bi na ta način poskrbeli za ustrezno zaščito in razvoj slovenskega jezika v digitalnem okolju.

Novela predvideva, da bo raba slovenščine omogočena tudi v najsodobnejših elektronskih napravah, kot so Applovi telefoni ali avtomobilski vmesniki. Ne bo pa rešila podnaslavljanja vsebin pri pretočnih velikanih, kot sta Netflix in Disney, ker zanje velja načelo države izvora in s tem njihova zakonodaja.

DZ pa bo opravil tudi prvo branje predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, s katerim želi vlada odpraviti razloge, zaradi katerih je ustavno sodišče lani razveljavilo poskus ureditve tega področja. Predlog med drugim vključuje možnost izdelave predhodnega mnenja o tem, ali bi nekdanji imetniki prejeli plačilo, če izredni ukrep ne bi bil izrečen, in v kolikšni meri. Novosti so na področju sodnih postopkov, predlog pa določa tudi možnost združitve pravd.