KGZS svari pred nepopravljivo škodo zaradi neodstrela medvedov

Na kmetijsko gozdarski zbornici so bili po besedah njenega prvega moža presenečeni nad vložitvijo tožbe, s katero je okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green na upravnem sodišču izpodbijala odlok vlade o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda iz narave. Kot je pojasnil Ravnik, so namreč v tem času tekla usklajevanja, v katerega so bile udeležene tudi nevladne organizacije.

Odločitev sodišča je zbornico "šokirala"

Odločitev sodišča, da izvajanje odloka zdrži, pa je zbornico "šokirala". "Sprašujemo se, ali je cilj države s takšno odločitvijo prebivalce zapreti v ograje in imeti prostor za zveri, da se bodo nemoteno gibale. Ker takega števila zveri na podeželju preprosto ne bo mogoče preživeti brez povečanih konfliktov," je poudaril Ravnik.

Izpostavil je, da ne gre za plišaste igrače, ampak za prave zveri, zato se na KGZS sprašujejo, kdo bo prevzel odgovornost, če bo prišlo do ogrožanja življenja prebivalcev na podeželju. "Kdo bo prevzel odgovornost, če bo prišlo do ogrožanja življenj turistov, ki se gibajo po našem podeželju, in posledic, ki bodo nastale. Kdo bo prevzel odgovornost zaradi opuščanja obdelave kmetijskih zemljišč in pridelave hrane," je izpostavil.

Mimoidoči so že večkrat opazili medvede tudi na Ljubljanskem Barju.

Po Ravnikovih besedah splošna javnost vidi številko 200, ki je zapisana v odloku, pri tem pa se ne zaveda, da je število populacije praktično doseglo 1000. Gre za izjemno obremenitev prostora, poudarjajo na zbornici.

Slovenija je daleč najbolj obremenjena država z medvedi

Sklicevanje na evropske predpise je po njihovi oceni nerazumno, pri čemer so izpostavili, da denimo Avstrija in Nemčija nimata medveda, Francija in Španija jih imata skupaj nekaj, Italija pa jih ima okoli 50. Večjo populacijo imajo Slovaška, Romunija in Hrvaška, a primerjava na število prebivalcev in prostor po besedah Ravnika kaže, da je Slovenija daleč najbolj obremenjena država z medvedi.

"Slovaška ima 1,42 medveda na sto kvadratnih kilometrov, Hrvaška jih ima 2,1, Romunija 2,5, Slovenija pa 4,8 medveda na sto kvadratnih kilometrov. Ob tem ima najbolj obremenjen, južni del Slovenije, 40 medvedov na sto kvadratnih kilometrov," je izpostavil.

Tudi po številu medvedov na prebivalca smo po podatkih zbornice daleč spredaj. "Slovaška jih ima 129, Hrvaška 289, Romunija 300, Slovenija pa 400. Sklicevanje na direktivo v takšni situaciji in primerjave z ostalimi državami je tako milo rečeno neprimerno," je bil kritičen.

Medved se je razširil na območja, ki so bila prej prehodna

Velik problem po opozorilih KGZS nastaja tudi zaradi širitve medvedov. Medved se je namreč razširil na območja, ki so bila prej prehodna. "Če pogledamo zahodni del, se je začel redno pojavljati in delati škode na planinah. Na bohinjskem, jeseniškem in tolminskem koncu imajo resne konflikte," je dejal Ravnik, Andrej Andoljšek, ki na zbornici pokriva področje zveri v okviru sektorja za gozdarstvo in obnovljive vire, pa je dodal, da "praktično medveda ni samo še v Prekmurju, nižinskem delu Gorenjske in na Obali".

Zbornica vlado poziva, naj naredi vse, da v tožbenem postopku prepriča sodišče, da je s svojim odlokom ravnala pravilno, skladno z evropsko zakonodajo in skladno s tem, kakšno je stanje na podeželju in v Sloveniji. Da bi nepopravljivo škodo preprečili, so predstavniki zbornice v državnem svetu sklicali tudi sejo komisije za kmetijstvo, prav tako pričakujejo ustrezen odziv pristojnega parlamentarnega odbora.

"Na sklep se vlada ni pritožila"

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, je vlada na sodišču izpodbijala predlog Alpe Adria Green za izdajo začasne odredbe, a to utemeljitev ni upoštevalo in se je odločilo za zadržanje do odločitve.

"Na sklep se vlada ni pritožila, ker je bilo iz obrazložitev sklepa upravnega sodišča razvidno, da sodišče ni sledilo razlogom, ki jih je navedla vlada pri izpodbijanju predloga sklepa začasne odredbe," so dodali.

Vlada je ob izpodbijanju predloga za začasno odredbo opozorila upravno sodišče, "da je treba pri presoji utemeljenosti zahteve za izdajo začasne odredbe upoštevati tudi potencialno nevarnost ob zadržanju izvajanja odloka, da bi nastala resna škoda, ne le na premoženju, temveč tudi na zdravju ljudi in javni varnosti, česar ob obstoječem številu osebkov in dokazanem trendu hitrega naraščanja populacije rjavega medveda ni mogoče z gotovostjo zavrniti".

"V državi je vzpostavljeno celovito upravljanje s populacijo medveda"

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da je v državi vzpostavljeno celovito upravljanje s populacijo rjavega medveda, ki opredeljuje različne sklope ukrepov, npr. preventivni ukrepi za zmanjševanje škod na premoženju, sistem za izplačevanje škod, intervencijska skupina, izobraževanje, ravnanje z organskimi odpadki v naseljih, uravnavanje populacije.

"V posamičnih, posebnih konfliktnih primerih, ko posamezna žival neposredno ogroža ljudi in premoženje ali se navadi na bližino človeka, bo še vedno možen posamični odstrel," so še navedli na ministrstvu.