Sodišče zadržalo odvzem: 200 medvedov (za zdaj) ne bo umrlo

Upravno sodišče RS je zadržalo izvajanje odloka o odvzemu rjavega medveda iz narave, po katerem je do 30. septembra predviden odvzem 200 medvedov. Zahtevo za izdajo začasne odredbe je vložila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, ki oporeka odločitvi vlade, upravno sodišče pa je izvajanje odloka zadržalo do izdaje pravnomočne odločbe.

Upravno sodišče je tako odločilo na seji 27. decembra, izhaja iz sklepa, ki so ga iz Alpe Adria Green poslali danes.

V Alpe Adria Green so namreč prepričani, da bi z odstrelom nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih medvedov ne bo mogoče nadomestiti, tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Z izvršitvijo izpodbijanega odloka bi po njihovi oceni nastale težko popravljive škodljive posledice, saj pomeni odstrel osebkov zavarovane živalske vrste poseg v populacijo, ki bi moral biti le izjemen.

Po odloku, po katerem je predviden odstrel 175 medvedov in odvzem 25 medvedov zaradi izgub, je bilo sicer do 20. decembra lani odvzetih 44 rjavih medvedov (dva so preselili v Francijo).