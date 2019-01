Izjemna zgodba in ena najbolj spektakularnih cest na svetu

Enega izmed najbolj nevarnih tunelov na svetu je na odročnem delu Kitajske, v gorovju Taihang, izdelalo vsega trinajst vaščanov, ki je Guoliang povezal s civilizacijo. Pred več kot štiridesetimi leti so za izgradnjo porabili štiri tisoč krampov in dvanajst ton jekla. Zdaj tunel ni le edina prevozna povezava med dvema pokrajinama, temveč tudi pomembna turistična atrakcija.

Foto: Wikipedia Majhna napaka prinaša velike težave

1,2 kilometra dolg, pet metrov visok in štiri metre širok tunel Guoliang v gorovju Taihang se je zaradi svojega položaja in dejstva, da Velika okna in ozka cesta. Prostora za napake ali drug avtomobil tukaj ni. Foto: Pinterest je izklesan v čisti skali hitro uveljavil kot turistično privlačna točka. Gre za eno najbolj slavnih cest na Kitajskem in enega največkrat opevanih tunelov na svetu.

Tunel, ki je izklesan v živo skalo na obrobju gore so uradno odprli prvega maja leta 1977. Še preden so se domačini na lastno pest odločili za izgradnjo ceste so več let prosili državo za pomoč, a vedno naleteli na gluha ušesa. 350 vaščanov se je zato odločilo in izbralo trinajst najmočnejših moških, prodalo nekaj živine in pridelka za nakup gradbenih pripomočkov. Trinajst domačinov ga je izdelovalo kar pet let. Pri tem so porabili štiri tisoč krampov in dvanajst ton jekla. Ko so leta 1972 pričeli s kopanjem, je bila vasica Guoliang povezava z zunanjim svetom le preko strmih, ozkih in dolgih stopnic zgrajenih v gori Taihing v provinci Henan. Izredno nepredvidljiv in spolzek vzpon je bil nevaren tudi za najbolj izkušene in previdne vaščane.

Uvršča se med deset najvišje ležečih tunelov

Cesto velikokrat uporabljajo tudi avtobusi. Z njimi do vasice in na ogled tunelov pridejo predvsem turisti. Foto: Wikimedia Commons Trinajst vaščanov je vodil Shen Mingxin, ki je tudi pričel s projektom izgradnje novega tunela. Kljub temu, da jih je med gradnjo kar nekaj izgubilo življenje je skupinica neusmiljeno nadaljevala z delom. Po petih letih jim je uspelo zaključiti in ustvariti enega najbolj nenavadnih tunelov na cesti.

Strašljiv tunel krasi trideset različnih oken. Nekatere so velika le nekaj deset centimetrov, medtem ko največja merijo tudi nekaj metrov. Zaradi makadamske ceste in skalnatih sten je vožnja izredno nevarna. Manjša napaka in voznik hitro pristane v steni, če v enačbo dodamo še naproti vozeči promet in številke pešce je vožnja pravi adrenalinski podvig. V resnici je cesta dovolj široka za en avtomobil, zato so ustvarili dodatne cone, kjer se lahko avtomobil umakne, a vožnja v temu ali dežju vzvratno je vse prej kot lahek zalogaj.