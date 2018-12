Kandidat za župana bo kazensko ovadil člane volilne komisije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Šmarjeških Toplicah, kjer sta po neuradnih izidih občinske volilne komisije Marjan Hribar in dozdajšnja županja Bernardka Krnc zbrala enako število glasov, bo občinska volilna komisija danes zvečer obravnavala ugovore, vložene na delo volilnih odborov. Hribar je sicer ne glede na izid napovedal ovadbe članov volilnega odbora in volilne komisije.

Hribar je povedal, da bo kazenske ovadbe ne glede na odločitev šmarješke občinske volilne komisije "verjetno podal danes". Potrdil je tudi, da se te nanašajo na domnevne nepravilnosti pri ravnanju volilnih odborov in občinske volilne komisije.

Zaplet v Beli Cerkvi

Kot je povedal novinarjem, se prvi nanaša na dogodek v Beli Cerkvi, kjer naj bi volivka že označila svojo izbiro, nato pa naj bi nekdo drug njeno odločitev prečrtal in obkrožil drugo možnost. Omenjeno glasovnico naj bi celo zmečkal. Volilni odbor je potem to glasovnico označil za neveljavno, komisija pa se je odločila drugače in jo, ne "da bi poznala ozadje", štela za veljavno ter s tem, kot meni Hribar, spremenila volilni izid.

"Zlorabili so notranje informacije"

Za drugo domnevno nepravilnost je označil ugotavljanje veljavnosti glasovnice v Orešju, kjer se naj bi volivka podpisala pod njegovim imenom, ni pa obkrožila številke, zaradi česar so glasovnico šteli za neveljavno.

V tretjem primeru naj bi v vsaj treh primerih volitev na domu posamezniki "iz nasprotnega tabora" vplivali na voljo volivcev tako, da naj bi v nedeljo popoldne "zlorabili notranje informacije" in obiskali nekaj volivcev, ki niso prišli volit na volišče, je še povedal Hribar.

Oba sta prejela 1.016 glasov

Hribar je v ponedeljek vložil dva ugovora, Krnčeva pa enega. Krnčeva, ki je bila v torek na dopustu in se na telefonske klice ni odzivala, je ugovor danes potrdila. "O vsebini ne bom govorila, o tem bo odločala občinska volilna komisija," je še dejala.

Hribar in Krnčeva, oba kandidata s podpisi volivcev, sta sicer zbrala vsak po 1.016 glasov, izid pa je bil tesen že v prvem krogu županskih volitev.