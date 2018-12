Glasovi po pošti bodo odločili, kdo bo novi župan Kopra

Pred tem je Bržan vodil za več kot 1100 glasov. Za precejšnjo spremembo v prid Popoviču pa so po navedbah koprske občinske komisije poskrbeli glasovi s predčasnega glasovanja.

Ko so prišteli te glasove, je poskočila tudi volilna udeležba v Kopru. Ta je po novem že 65,8-odstotna in s tem občutno višja kot v prvem krogu, ko je bila 58-odstotna.

Bržan, ki ga je predlagala Lista Aleša Bržana, je za zdaj zbral 50,02 odstotka glasov, aktualni koprski župan (Koper je naš) 49,98 odstotka.

Štetje bodo začeli ob 12. uri

Tako bodo v Kopru zaradi izjemno tesnega izida šele glasovi po pošti, ki jih bo danes preštela občinska volilna komisija, odločili, kdo bo občino vodil v prihodnjih štirih letih.

Kot so napovedali na občinski volilni komisiji, bodo štetje začeli ob 12. uri. Glasov po pošti naj bi bilo nekaj deset.

Popovič protikandidatu že čestital

Še pred preobratom je aktualni župan priznal poraz in čestital Bržanu. "Koper je očitno razdeljen na pol," je menil Popovič. "Če imajo končne podatke, potem se mu zahvaljujem," je dejal Bržan in dodal, da rezultatom ne sledi več in da bo počakal do konca, ob tem pa je priznal, da čuti napetost. "Upam na končno veselje," je še poudaril Bržan.

Bržan je na drugi strani že slavil zmago: "Trudili smo se za to, verjeli smo, ker smo morali, ker je bil skrajni čas, da se to zgodi," je razplet komentiral Bržan. Kot je napovedal, bo v prihodnje delal za to, da upraviči voljo volivcev.