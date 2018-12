Koper: Bo Bržanu uspelo prekiniti 16-letno vladavino Popoviča? #vŽivo

Sedanji koprski župan Boris Popovič, ki se na tokratnih volitvah poteguje že za peti zaporedni mandat, je v prvem krogu županskih volitev v Kopru prejel 44 odstotkov glasov, drugouvrščeni koprski občinski svetnik Aleš Bržan pa 30 odstotkov glasov. Volilna udeležba v prvem krogu je bila 58-odstotna.

V Kopru je štetje glasov v prvem krogu županskih volitev potekalo zelo počasi. Ob polnoči oziroma pet ur po zaprtju volišč je bilo preštetih šele nekaj več kot 42 odstotkov glasov, ob enih zjutraj pa le nekaj več kot 58 odstotkov glasov.

Boris Popovič je bil za župana v Kopru prvič izvoljen leta 2002, do danes je na čelu koprske mestne občine nanizal štiri zaporedne županske mandate. Leta 2017 je Popovič kandidiral na predsedniških volitvah. Z 1,8 odstotka glasov je zasedel šesto mesto in se ni uvrstil v drugi krog. Na letošnjih lokalnih volitvah Popovič kandidira s podporo svoje stranke Koper je naš.

Popovičev protikandidat Aleš Bržan medtem obljublja, da bo v Kopru prekinil s strahovlado in zlorabo moči, ki jo kritiki očitajo sedanjemu županu Popoviču. Bržan na letošnjih lokalnih volitvah kandidira s podporo svoje stranke Lista Aleša Bržana.

Popovič kritičen do soočenj, Bržan upa na spremembo

V Popovičevem štabu v Žusterni je bilo ob zaprtju volišča še povsem mirno, ko pa je med podpornike prišel Popovič, se je vzdušje nekoliko razživelo. Aktualni župan je bil ob prihodu kritičen do predvolilnih soočenj. "Nič nismo mogli povedati o programu," je dejal Popovič. "Koper je poln, Koper živi, večina je ponosna na lastno mesto," je dodal.

Aktualni koprski župan Boris Popovič je poudaril, da je v zadnjih dveh tednih razmišljal tudi o možnosti, da ne zmaga. Foto: STA

Popovič, ki je ugotavljal, da ima očitno še vedno veliko podpornikov, je dejal, da je v zadnjih dveh tednih razmišljal tudi o možnosti, da ne zmaga. "Pripravljen sem na to, če se bo zgodilo, pripravljen sem na podjetniško pot naprej," je poudaril in dodal, da bodo v tem primeru skrbeli, da bo oblast, ki ga bo nadomestila, delala, kot je obljubila pred volitvami.

Tudi v Bržanovem štabu se ljudje počasi zbirajo. Kot je dejal Bržan, je razpoloženje nekoliko napeto, je pa prepričan, da bi ob visoki volilni udeležbi lahko prišlo do spremembe v koprski mestni hiši. Bržan, ki se za županski stolček poteguje že drugič, je dodal, da je bil do prvega kroga tudi tiskovni predstavnik in oblikovalec, se je pa zadnja dva tedna pripravljal na soočenja.

Volilna udeležba utegne biti višja kot v prvem krogu

Tako Popovič kot Bržan sta v izjavah ob oddaji glasov danes ocenila, da bo volilna udeležba dobra. V prvem krogu pred dvema tednoma je bila ta namreč nad državnim povprečjem in z 58 odstotki za Koper zelo visoka. Delni podatki o volilni udeležbi za koprsko občino, ta je bila ob 16. uri 43-odstotna, kažejo, da bi znala biti udeležba danes še višja kot v prvem krogu.

V vremensko turobnem popoldnevu je Bržan sicer pomenljivo izrazil upanje, "da bo jutri dan pod svobodnim soncem". Popovič je medtem kampanjo ocenil kot umazano, zlasti v povezavi z vlogo županskega kandidata Gašparja Gašparja Mišiča.