Bo Popoviča pokopal pakt njegovih protikandidatov?

V Kopru se bosta prihodnjo nedeljo, 2. decembra, za županski stolček pomerila aktualni župan Boris Popovič, ki je na položaju že vse od decembra 2002, ter zdajšnji mestni svetnik in nekdanji radijski voditelj na Radiu Capris, 14 let mlajši Aleš Bržan. Ta je za župana na listi SMC kandidiral že leta 2014, ko je prejel skoraj 25 odstotkov glasov, a je Popovič takrat s skoraj 53 odstotki slavil že po prvem krogu.

Popovič je sicer v nedeljo prejel 3.444 glasov volivcev več kot drugouvrščeni Bržan, ki pa utegne to nadoknaditi z glasovi preostalih, iz tekme izpadlih kandidatov. Med njimi namreč obstaja dogovor že pred prvim krogom.

Kot je za Planet TV povedal Andraž Zorko iz družbe za trženjsko raziskovanje, je ta zaloga glasov kandidatov od tretjega mesta tako velika, da "če bi samo vsak drugi volivec iz te zaloge glasoval za Bržana, bo ta novi župan".

Pri kandidatih, ki so se po številu prejetih glasov v prvem krogu uvrstili od drugega do osmega mesta, smo preverili, koga bodo podprli v drugem krogu. Ti kandidati so skupaj prejeli 5.232 glasov volivcev, ki so se udeležili volitev. Liste oziroma stranke teh kandidatov so se tudi prebile v mestni svet.

"Spremembe so edina stalnica v življenju"

Gašpar Gašpar Mišič, ki mu je drugi krog ušel iz rok za več kot 5.700 glasov (zanj je glasovalo 1.693 oz. skoraj sedem odstotkov volivcev), je brez zadržkov povedal, da je njegov favorit v drugem krogu Aleš Bržan.

"Spremembe so edina stalnica v življenju. Časi so se preveč spremenili, da bi stari recepti delovali," je dejal in pojasnil, da je bil drugi krog njihov namen. "Ni dovolj, da človek životari v slepoti blišča in kiča. Človeškemu življenju je treba dati vrednost in pomen," je bil do aktualnega župana Popoviča kritičen Gašpar Mišič.

"Absolutno z vsemi silami v našem civilnem gibanju Skupaj podpiramo Aleša Bržana," je dejala v prvem krogu izpadla edina ženska kandidatka Olga Franca. Kot pravi, je to edina pot do sprememb v občini. Franca je v nedeljo prejela 1.315 oz. 5,4 odstotka glasov volivcev.

Bržana bo podprl tudi kandidat z liste SD Marjan Križman, ki je v prvem krogu prejel 294 oz. 1,2 odstotka glasov.

Aleš Bržan je v nedeljo prejel 7.414 oz. slabih 30,5 odstotka glasov. Foto: STA

"V Kopru je treba vzpostaviti demokracijo"

Kandidat stranke Oljka Valter Krmac, ki je v nedeljo prejel 1.221 oziroma pet odstotkov glasov, konkretnega imena svojega favorita ni hotel izreči, dejal je le, da bodo v stranki podprli tistega, ki se bori za demokracijo, ki jo je, kot pravi, v Kopru treba vzpostaviti.

"Mislim, da je zelo jasno, kdo je to," je dejal in v isti sapi dodal, da se bo to, kdo je bolj na strani demokracije, pokazalo v predvolilnem boju.

V Levici in SDS še neodločeni

Prav tako se o imenu favorita še ni hotel izreči kandidat Levice Alan Medveš, za katerega je v nedeljo glasovalo 382 oz. 1,6 odstotka volivcev. "S tem odgovorom še ne morem postreči, saj še potekajo dogovori znotraj lokalnega odbora," je dejal in dodal, da bodo svojo odločitev sporočili v kratkem.

Odločitve, ali bodo v drugem krogu podprli Popoviča ali Bržana, prav tako še niso sprejeli v lokalni SDS. Njihov kandidat Silvano Radin, ki je prejel 327 oz. 1,3 odstotka glasov, je pojasnil, da se mora o tem najprej izreči lokalni izvršilni odbor, odločitev pa potrditi še centralni izvršilni odbor v Ljubljani. "Odločitev bo znana prihodnji teden," je še povedal.

Če Popoviču kljub vsemu prihodnjo nedeljo uspe premagati Bržana in njegove podpornike, pa bo s težavo vladal. Njegova lista Koper je naš je namreč v mestnem svetu osvojila le 13 sedežev od 30, zaradi česar bo moral župan podporo iskati tudi pri drugih svetnikih.