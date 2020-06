Ustavno sodišče: Del zakona o lokalnih volitvah neustaven

Po ugotovitvi ustavnega sodišča so v neskladju z ustavo 100., 101. in 102. člen zakona o lokalnih volitvah, ki določajo pravno varstvo kandidatov in predstavnikov kandidature. Ti lahko po teh zakonskih določbah zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, vložijo pritožbo na občinski svet. Ta nato odloči o pritožbi. Če pritožbi ne ugodi, lahko pritožnik pritožbo vloži na sodišče, pristojno za upravne spore. Sodišče o pritožbi odloči v 30 dneh in ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih, poroča STA.

Državni zbor mora ugotovljene protiustavnosti odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu. Do drugačne ureditve v zakonu o lokalnih volitvah pa je ustavno sodišče določilo, da je za odločanje o pritožbi zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, pristojno upravno sodišče.

Zoper odločitev upravnega sodišča nista dovoljeni pritožba in revizija na vrhovno sodišče

Pritožba se lahko vloži v 15 dneh od konstitutivne seje občinskega sveta, na kateri občinski svet potrdi mandate članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana. Če upravno sodišče ne ugotovi nepravilnosti oziroma če ugotovi take, ki niso ali ne bi mogle vplivati na izid volitev, upravno sodišče pritožbo zavrne. Če ugotovi nepravilnosti, ki so vplivale ali bi lahko vplivale na izid volitev, pritožbi ugodi, razveljavi volitve in odredi razpis ponovnih volitev. Če pa ugotovi nepravilnosti, katerih narava omogoča z gotovostjo ugotoviti volilni izid, pa upravno sodišče poleg razveljavitve izida volitev samo ugotovi nov izid volitev, je po navedbah STA določilo ustavno sodišče.

V odločbi ustavnega sodišča je navedeno še, da zoper odločitev upravnega sodišča nista dovoljeni pritožba in revizija na vrhovno sodišče. V primeru odreditve razpisa ponovnih volitev pa mora občinska volilna komisija v dveh dneh po vročitvi sodbe razpisati ponovne volitve.

Presojo ustavnosti členov zakona o lokalnih volitvah je ustavno sodišče začelo v postopku odločanja o ustavni pritožbi nekdanje županje Šmarjeških Toplic Bernardke Krnc, ki je na zadnjih volitvah leta 2018 izgubila tekmo za župansko mesto v Občini Šmarješke Toplice. V tem primeru je ustavno sodišče razveljavilo sodbo upravnega sodišča in sklep občinskega sveta, ki se nanaša na zavrnitev pritožbe, in zadevo vrnilo upravnemu sodišču v novo odločanje.