Sodišče je odločilo, da škof ni razžalil vernice

Sodišče je odločilo, da soboški škof Peter Štumpf z besedami, da je neprištevna in da nima stika z realnostjo, ni razžalil vernice, ki ga je zasebno tožila. Primer je povezan z domnevno afero med 68-letno vernico Lidijo Turk Klemenčič in 38-letnim soboškim župnikom Goranom Kuharjem. Sodba ni pravnomočna, tožnica je napovedala pritožbo.

Sodnik Stanislav Jug je ob razglasitvi sodbe pojasnil, da je upošteval vse okoliščine, ob katerih je nastala sporna izjava za Slovenske novice. Ob kaznivem dejanju razžalitve gre na eni strani za pravico do varstva osebnega dostojanstva, na drugi pa za pravico do svobode izražanja, tako naša kot evropska sodna praksa gre v smer, da svobodo izražanja čim manj omejujemo, je po pisanju STA povedal Jug.

Čeprav sta država in cerkev ločeni, je vodenje škofije vendarle dejavnost, ki ima pomen v družbenem življenju, zato ne moremo z gotovostjo sklepati, da je imel škof namen zaničevati tožnico, je dodal sodnik.

Škof je zelo žalosten, saj "procesa sploh ne bi smelo biti"

Štumpf je po razglasitvi dejal, da je zelo žalosten, saj procesa sploh ne bi smelo biti, "ker je gospa sredstvo v rokah nekoga, ki hoče temeljito omajati ugled Katoliške cerkve oziroma onemogočati njeno delovanje". Po njegovih besedah je zalezovanje trajalo že pet let in so razmere postale nevzdržne, zato je moral ukrepati. "Upam, da bo tudi gospe, ki ji nisem zameril, nasprotno, se mi smili, poskušala pomagati medicinska stroka, da bo lahko zaživela neko normalno življenje," je po pisanju STA še povedal Štumpf.

Tožnica je napovedala pritožbo

Pooblaščenec Turk Klemenčičeve Dean Bačič je bil nad odločitvijo zelo razočaran in se bo pritožil. "Skrb vzbujajoče je, da se javne osebe, kar škof kot cerkveni dostojanstvenik je, na takšen način izražajo do preprostih, navadnih ljudi in da to ni sankcionirano. Smo pa na neki način to pričakovali, predvsem glede na to, da smo v zadnjem času imeli podobne sodbe, kjer so javne osebe lahko marsikaj povedale, pa niso bile sankcionirane," je dodal, še poroča STA.