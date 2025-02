Škof Štumpf prevzel vodenje koprske škofije #foto

Škof Peter Štumpf, ki ga je papež novembra lani imenoval za novega koprskega škofa, je danes na umestitveni slovesnosti v koprski stolnici prevzel vodenje škofije. V zahvalnem nagovoru je poudaril pomen sodelovanja. "Samo skupaj lahko rastemo v ljubezni do Jezusa in tudi drug do drugega. Potrebujemo drug drugega, zelo potrebujemo," je dejal.

Umestitvene slovesnosti škofa Petra Štumpfa so se poleg vernikov, škofijskih duhovnikov ter redovnic in redovnikov udeležili tudi vidni cerkveni predstavniki, med njimi predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje in ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Uvodoma je škofijski kancler Janez Jurij Arnež prebral papeško bulo, s katero je papež Frančišek Štumpfa imenoval za novega koprskega škofa. Sledil je obred, v katerem je dozdajšnji škof Jurij Bizjak novemu škofu predal škofovsko palico, nato pa ga je povabil, naj zasede škofovski sedež.

Štumpf mladim: Škof je na vaši strani

Sledila je maša, ob koncu katere je Štumpf nagovoril zbrane. Bizjaku se je zahvalil za dolgoletno dobro vodenje škofije Koper. Poudaril je, da v Koper prihaja v svetem letu, s preprostim srcem in zaupljivo vero. Nagovoril je tudi mlade, ki jim je zagotovil, da jih Cerkev posluša, razume in pomaga najti upanje, ki ne osramoti. "Škof je na vaši strani," jim je obljubil.

Foto: STA

K dialogu in sodelovanju je povabil tudi predstavnike družbenega, kulturnega in znanstvenega delovanja. Razglasil je, da službe vikarjev in druge škofijske službe ostanejo "pro tempore", kar pomeni, da za zdaj ostane tako, kot je bilo do zdaj.

Štumpf je poudaril tudi pomen prijateljstva med pripadniki različnih ver in narodnosti. "Prihajam iz soboške škofije, kjer smo skrbno gojili prijateljstvo, molitev, pogovore in druge oblike solidarnosti med občestvi različnih Cerkva in pripadniki drugih narodnosti. Dobrega Boga prosim za blagoslov, naj se tako nadaljuje v koprski škofiji – tudi z brati in sestrami iz Pravoslavne cerkve in verniki Islamske skupnosti," je dejal.

Bizjak nasledniku: Koprska škofija potrebuje nov zagon

Spregovoril je tudi Bizjak, ki je Štumpfu zaželel uspešno vodenje škofije. Ocenil je, da škofija doživlja in rešuje težave sodobne družbe in sveta ter je v zadnjih letih "šla malo navzdol". "Sprejemaš škofijo, ki potrebuje nov zagon in kliče po pastirju, ki pozna svoje ovce in one poznajo njega. Skrajni čas je bil na neki način, da je sveti oče našel moža, ki bo tokove škofije obrnil navzgor," je nagovoril škofa Štumpfa.

Foto: STA

Na petkovi novinarski konferenci je Štumpf sicer dejal, da je bilo imenovanje za koprskega škofa zanj presenečenje, na katerega ni računal. Službo škofa v Kopru sprejema zaradi osebne vere in pokorščine, spoštovanja do papeža in zaradi ljubezni do ljudi, je dejal.

Vodenje Škofije Koper Štumpf prevzema kot četrti škof po njeni obnovitvi leta 1977. Bizjak, ki je škofijo vodil od leta 2012, pa se z današnjim dnem poslavlja z njenega čela, a ostaja v škofiji. Pred dvema letoma in pol je namreč dopolnil 75 let, zato je moral v skladu s cerkvenim pravom podati svoj odstop, ki ga je papež sprejel in na njegovo mesto imenoval Štumpfa.