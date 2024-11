Papež Frančišek je za novega koprskega škofa imenoval Petra Štumpfa, ki je do zdaj vodil škofijo Murska Sobota. Ta s tem ostaja brez škofa in bo iskala novega, so za STA povedali na Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Štumpf bo z imenovanjem postal njen četrti škof ordinarij po obnovitvi škofije leta 1977.

Dosedanji koprski škof Jurij Bizjak je namreč pred dvema letoma in pol dopolnil 75 let, zato je moral v skladu s cerkvenim pravom podati svoj odstop. Tega je papež Frančišek zdaj sprejel in za novega škofa imenoval murskosoboškega škofa Petra Štumpfa. Do umestitve Štumfa v novo škofijo oba dosedanja škofa opravljata delo v svoji škofiji, so pojasnili na SŠK. Kdaj bo umestitev, še ni znano.

Bizjak je koprsko škofijo vodil od leta 2012, Štumpf pa bo z današnjim imenovanjem postal njen četrti škof ordinarij po obnovitvi škofije leta 1977.

Štumpf se je rodil 28. junija 1962 v Murski Soboti. Po končani osnovni šoli se je vpisal v Srednjo versko šolo v Želimljah. Leta 1983 je maturiral na Gimnaziji Poljane v Ljubljani, nato pa se vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1990. Magistriral je leta 1994, doktoriral pa leta 2002.

Kot kaplan in župnik je služboval v župnijah Rakovnik v Ljubljani, Sevnica, Ig, Zabukovje nad Sevnico in Maribor (sv. Janeza Boska).

24. maja 2006 ga je papež imenoval za mariborskega pomožnega škofa, za novega murskosoboškega škofa pa je bil imenovan 28. novembra 2009.

Ob imenovanju je Štumfu že čestital predsednik SŠK in novomeški škof Andrej Saje. Kot je zapisal, je papež Frančišek Štumfu z imenovanjem za koprskega škofa izkazal veliko zaupanje. Zaželel mu je, da bi v prihodnje krepil krščansko skupnost ter razvijal "lepe odnose med različnimi verstvi in kulturami, ki že stoletja zaznamujejo in bivajo na ozemlju današnje koprske škofije". "Sprejmi, prosim, moje iskreno voščilo in zagotovilo, da ostanemo povezani v bratski molitvi," je zapisal.