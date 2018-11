Županske volitve: v Kopru bo drugi krog bolj tesen kot v Mariboru #video

Pred 56 občinami, ki na nedeljskih lokalnih volitvah še niso dobile zmagovalca med župani, je drugi krog županskih volitev. V Mariboru poznavalci več možnosti kot nekdanjemu županu Francu Kanglerju pripisujejo poslovnežu in gostincu Saši Arsenoviču. Napovedi, kdo bo prvi na županskih volitvah v Kopru, so medtem bolj negotove.

Prebivalci Maribora, ki v nedeljo v skladu z napovedmi niso podprli sedanjega župana Andreja Fištravca, želijo očitno začeti znova, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Zorko: Arsenovič ima v drugem krogu več možnosti od Kanglerja

Tradicionalno volilno anemičnost so tokrat presekali z volilno udeležbo, ki je presenetila tudi političnega analitika Andraža Zorka iz družbe Valicon. "V Mariboru konkretno govorimo o deset tisoč volivcih, ki so se pojavili na tokratnih volitvah," pojasnjuje Zorko.

Volilna udeležba v Mariboru je bila v primerjavi s preteklimi volitvami višja za kar 31 odstotkov. Večina novih volivcev bi raje kot nekdanjega župana Franca Kanglerja na čelu občine videla političnega novinca Sašo Arsenoviča. "Tudi v preostalih glasovih, se pravi v glasovih preostalih kandidatov, vidim več zaloge za Arsenoviča," možen razplet drugega kroga komentira Zorko.

V Kopru bo šlo bolj na tesno kot v Mariboru

Župana bodo v drugem krogu dobili tudi v Kopru. Zelo mogoče je, da si domačini letošnje jeseni ne bodo zapomnili zgolj po Čudolandiji in zgodnjem prižigu novoletnih lučk, ampak predvsem po padcu dolgoletnega župana Borisa Popoviča.

"Če so ljudje pač naveličani in če mislijo, da jim lahko neki drug kandidat da več in ponudi boljši razvoj, zakaj pa ne," je glede drugega kroga, v katerem se bo pomeril z Alešem Bržanom, dejal Popovič.

Popovič po poročanju Planet TV bije plat zvona, tudi zaradi pakta njegovih tekmecev. "Zaloga glasov kandidatov od tretjega mesta naprej je zelo velika. Med njimi obstaja dogovor že izpred prvega kroga. Če bi samo vsak drugi volivec iz te zaloge glasoval za Bržana, zna biti Bržan na koncu župan," poudarja Zorko.

Hkrati sicer dodaja, da županska tekma v Kopru še ni odločena in da bo izid bolj tesen kot v Mariboru. "Verjetno se bo zdaj našel še kdo, ki bo soočen z izbiro, da je možno, da Popovič ne bo župan, in bo zato prišel na volitve ter volil za Popoviča," še dodaja Zorko.

Cirman: V Kopru pričakujem popolno mobilizacijo obeh taborov

Analitik Primož Cirman o županskih volitvah. Video: Planet TV

Novinar Siol.net Primož Cirman je v analizi lokalnih volitev za Planet TV medtem ocenil, da smo bili v Kopru v nedeljo dejansko priče referendumu o aktualnem županu Popoviču in njegovem razvojnem modelu mesta.

"Vemo, da se je Koper v zadnjih letih intenzivno razvijal, a je danes hkrati najbolj zadolžena občina v državi. Ta model razvoja ni všeč vsem, nekateri hudomušno pravijo, da se je Koper razvijal v Las Vegas," poudarja Cirman in dodaja, da je problem predvsem v stilu Popovičevega vladanja, ki je na trenutke preveč agresiven.

Kot poudarja Cirman, je Bržanov največji adut ravno to, da je drugačen od Popoviča, bolj umirjen in da se v soočenjih izogiba neposredni konfrontaciji. "Namesto da bi on napadel Popoviča, je dejansko Popovič napadal svoje protikandidate, kar je iz strateškega stališča nesmotrno," je dodal Cirman, ki v drugem krogu županskih volitev v Kopru pričakuje visoko volilno udeležbo in popolno mobilizacijo obeh taborov.