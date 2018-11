V Mariboru se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila Kangler in Arsenovič

Kangler ima volilni štab na Gosposki ulici. Med drugim ga podpirajo nekdanja radijska novinarka Breda Čepe, nekdanji direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Viljem Pozeb, nekdanji podžupan Milan Mikl in predstavniki podpornih strank SDS, SLS in SNS.

Franc Kangler v volilnem štabu Foto: Uroš Maučec

Zadnja javnomnenjska raziskava časnika Večer mu je napovedala prvo mesto, medtem ko je drugo mesto pripisala političnemu novincu Arsenoviču, ki nastopa kot županski kandidat SMC.

Ta ima tako kot Kangler volilno pisarno na Gosposki ulici, kjer je zbral svojo ekipo. V njej so med drugim arhitekt Gregor Reichenberg, prometni inženir Samo Peter Medved, ravnatelj Ivan Lorenčič in kulturna delavka Zora A. Jurič.

Sašo Arsenovič v volilnem štabu Foto: Uroš Maučec Andrej Fištravec Foto: Uroš Maučec Za mesta v mariborskem mestnem svetu se sicer poteguje 26 list, za mariborskega župana pa je vloženih 18 kandidatur.

Pred štirimi leti sta se v drugem krogu pomerila Fištravec in Kangler

Župansko kandidaturo s podpisi občanov je poleg Fištravca in Divjak Mirnikove vložila še Melita Petelin. S podporo strank pa poleg Kanglerja in Arsenoviča kandidirajo še Alenka Iskra (SD), Zdravko Luketič (NSi), Uroš Prikl (DeSUS), Vlado Šega (Levica), Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika), Zdenko Vinkov (Stranka slovenskega naroda), Borut Ambrožič (Stranka medgeneracijske solidarnosti in razvoja), Igor Domanjko (Lista novinarja Bojana Požarja), Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo), Igor Jurišič (Stranka mladih - Zeleni Evrope), Rok Zalar (Zeleni Slovenije) in priprti Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija).

Na volitvah pred štirimi leti sta se v drugi krog za župansko mesto uvrstila Fištravec in Kangler. Prvi je nato zmagal z veliko prednostjo, saj so mu volivci namenili 75 odstotkov glasov. Z veliko premočjo je takrat zmagala tudi njegova lista kandidatov za mestni svet, saj je pridobila 17 od skupno 45 sedežev. Na drugem mestu je pristala SMC s šestimi mestnimi svetniki, sledile so SDS s petimi, Kanglerjeva Županova lista s štirimi in SD s tremi sedeži.

Kampanja je bila izjemna, ne le zaradi rekordnega števila kandidatov za župana in dejstva, da je Andrej Šiško za zapahi, ampak tudi zaradi burnega dogajanja na družbenih omrežjih.