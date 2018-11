Do 11. ure volilo dobrih 15 odstotkov volilnih upravičencev

Svoj glas na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 11. ure oddalo 259.940 volivcev 15,29 odstotka volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 13-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Najvišja udeležba je bila dopoldne v Osilnici, kjer je bila 29,91-odstotna. Podobna je bila v občinah Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Jezersko. Najnižjo so medtem namerili v občini Žetale, kjer je bila 5,70-odstotna, in Dobje, kjer je bila 8,74-odstotna. Za občino Preddvor ni podatkov.

Najnižja udeležba med mestnimi občinami v Ljubljani

V mestnih občinah je bila najvišja udeležba do 11. ure v Novi Gorici, kjer je bila 15,94-odstotna, in v Velenju s 15,84 odstotka. Najnižjo so zabeležili v mestni občini Ljubljana, kjer je do 11. ure volilo 10,92 odstotka volilnih upravičencev. Svoj glas je že oddal tudi aktualni župan Zoran Janković.

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je svoj glas že oddal. Foto: Bojan Puhek

Na lokalnih volitvah leta 2014 je bila udeležba do 11. ure 13,25-odstotna, v mestnih občinah 10,44-odstotna, so spomnili na ministrstvu.

Premier Šarec že opravil državljansko dolžnost

Državljansko dolžnost je že opravil premier Marjan Šarec, ki je svoj glas na lokalnih volitvah oddal na volišču v Šmarci pri Kamniku. Nekdanji kamniški župan, zdaj premier je poudaril, da so lokalne volitve izjemnega pomena. Kar se dogaja v lokalni skupnosti, je za občane najbolj pomembno, ker neposredno čutijo rezultate dela, je pojasnil.

Nekdanji kamniški župan, zdaj premier Marjan Šarec je svoj glas oddal v Šmarci pri Kamniku. Foto: STA

Soj glas je že oddal tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, ki je volil v Murski Soboti. Ob tem je izrazil željo po dobrem odzivu volivcev na volitvah, saj z udeležbo na volitvah po njegovem mnenju dokazujemo, da smo aktivni državljani.