Vzporedne volitve: Janković pometel s konkurenco #foto #vŽivo

Zoran Janković je, kot kaže, kljub aferam ponovno zmagal v prvem krogu županskih volitev v Ljubljani, kažejo vzporedne volitve, ki jih je za časnik Dnevnik opravila Ninamedia. Anže Logar je z dobrimi 31 odstotki glasov dosegel najboljši rezultat od vseh preteklih Jankovićevih izzivalcev. Po rezultatih vzporednih volitev je preostalih osem kandidatov prejelo skupaj le deset odstotkov glasov.

Kot je po objavi rezultatov dejal Janković, so rezultati pokazali, da si Ljubljančani še naprej želijo takšnega razvoja, kot je bil doslej. Rezultati kažejo, da si Ljubljančani želijo odprtega, solidarnega in tovariškega mesta, je še dejal.

Logar vzporednih volitev ni hotel komentirati, dejal je le, da je zadovoljen, ker je na volišče prišlo več ljudi kot na prejšnjih volitvah.

Zmagala tudi Lista Zorana Jankovića

Lista Zorana Jankovića je prejela 43,2 odstotka glasov, SDS 16,8, Levica 11,8, SD 5,7 odstotka, še kažejo rezultati vzporednih volitev.

Zoran Janković (Lista Zorana Jankovića) Anže Logar (SDS) Milan Jakopovič (Levica) Mihael Rihar (Naprej Slovenija) Smiljan Mekicar (Dobra država) Jožef Jarh (SED) Dragan Matić (SMC) Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije) Matjaž Bidovec (Socialistična partija Slovenije) Marko Koprivc (SD)

Foto: Ana Kovač

Od leta 2006 pometa s konkurenco

Na volitvah 2006 je Janković zmagal z 62,99 odstotka glasov, njegov glavni nasprotnik France Arhar jih je prejel 20,85 odstotka. Leta 2010 je prejel 64,79 odstotka glasov, druga je bila Zofija Mazej Kukovič (SDS) s 13,50 odstotka glasov. Na nadomestnih volitvah leta 2012 je Janković s 57,53 odstotka glasov premagal Mojco Kucler Dolinar, ki je prejela 25,80 odstotka glasov.

Na predzadnjih volitvah, leta 2014, pa je Janković zmagal s 57,53 odstotka glasov, drugi je bil kandidat s podporo SDS Damjan Damjanovič, ki je prejel 23,15 odstotka glasov.

Jankoviću se sicer ob zmanjševanju volilne udeležbe zmanjšuje absolutno število glasov, ki jih prejme. Če je leta 2006 dobil dobrih 82 tisoč glasov, jih je leta 2014 le še dobrih 46 tisoč.

Bo županoval dlje kot Hribar?

Če bo po novi zmagi zdržal do konca mandata, bo prestolnici županoval 16 let, kar je največ v zgodovini Ljubljane. Legendarni župan Ivan Hribar je bil na čelu Ljubljane 14 let.

Volitve 2006:

Kandidat Rezultat v odstotkih Število glasov Volilna udeležba v odstotkih Zoran Janković 62,99 82.251 58,88 Franc Arhar 20,85 27.225

Volitve 2010:

Kandidat Rezultat v odstotkih Število glasov Volilna udeležba v odstotkih Zoran Janković 64,79 64.178 44,79 Zofija Mazej Kukovič 13,5 13.375

Volitve 2014: