Maribor: po 40 odstotkih preštetih glasov Arsenovič močno vodi #vŽivo

Rezultati po preštetih 38, 90 odstotka glasov

Saša Arsenovič 58,42 Franc Kangler 41,58

Kot poroča STA, je vzdušje v obeh štabih napeto. Kangler in Arsenovič rezultate sicer pričakujeta skoraj eden zraven drugega v središču mesta.

Za podjetnika Sašo Arsenoviča je v prvem krogu županskih volitev v Mariboru glasovalo 38 odstotkov volivcev. Med 18 kandidati za županski stolček se je na drugo mesto uvrstil nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki ga je podprlo 31 odstotkov volilnih upravičencev. Dozdajšnji župan Andrej Fištravec je dobil le dobrih osem odstotkov glasov.

Kangler, nekdanji župan Maribora, je na volitvah kandidiral s podporo svoje NLS, podprle pa so ga tudi SDS, SLS in SNS. Za župana je bil prvič izvoljen leta 2006, nato pa konec leta 2012 odstopil zaradi protestov. Postavitev dragih radarjev in dejstvo, da bi velik del pobranih glob šel v roke zasebnemu podjetju, sta Mariborčane pognala na ulice. Mariborski protesti so nato zanetili najbolj množične proteste v samostojni Sloveniji.

Arsenovič, nov obraz v politiki, je kandidat SMC, podpirajo ga še Lista kolesarjev in pešcev, DeSUS, Lista mladih. Povezujemo in Stranka mladih - Zeleni Evrope. Je podjetnik, v središču Maribora ima več gostinskih lokalov.

Tudi v mestnem svetu kraljujeta Arsenovič in Kangler

Tudi listi Arsenoviča in Kanglerja imata daleč največ svetnikov v 45-članskem mariborskem mestnem svetu. Lista Arsenovič za Maribor ima enajst svetnikov, Lista Franca Kanglerja – NLS pa deset.