Je to človek, ki bi znal dirigirati?

Ob izstopu iz SDS je Logar na nove politične strune zaigral z violončelom. Izbral je zimzeleno My Way Franka Sinatre.

Romantični preliv

Toda ali bo znal ekonomist, ki zase pravi, da je umetniška duša z "romantičnim prelivom", tudi dirigirati? Odgovor najdete na začetku intervjuja za Spotkast, v katerem je govoril tudi o mami, očetu in slavnem dedku, slikarju Slavku Pengovu.

Bo znal ekonomist, ki zase pravi, da je umetniška duša z "romantičnim prelivom", dirigirati? Foto: Jan Lukanović

Usoda je hotela, da vnuk njegovo impozantno fresko vsakodnevno spremlja v preddverju državnega zbora. Kateri komunistični mogotec je sredi Pengovovega ustvarjanja posegel v njegovo delo?

Mirovnik Logar in primer Netanjahu

Mladenič Logar zaradi ugovora vesti ni služil v Slovenski vojski. Kako se to sklada z njegovim današnjim trdnim zagovorom zveze Nato? Kakšno oceno ima nekdanji zunanji minister o izraelskem premierju Benjaminu Netanjahuju, zoper katerega je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje zaradi obtožb o zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih?

Genocid in podpora Kamali

Odgovoril je tudi na vprašanja, ali v Gazi poteka genocid, ali bi v vlogi odločevalca priznal Palestino in kaj kot podpornik Kamale Harris meni o Donaldu Trumpu.

Kako to, da je ta vsa leta molčal o svojem domnevnem nezadovoljstvu z nekaterimi politikami SDS? Zakaj ceni Janeza Janšo in zakaj Roberta Goloba? Foto: Jan Lukanović

Z Logarjem smo debatirali tudi o "potapljanju vase" oziroma vprašanjih vere ter o tem, zakaj mu je toliko pomenilo dvakratno potovanje po najbolj znani romarski poti Camino. Je duhovna preobrazba kakorkoli povezana s politično?

Želi nas razstrupiti

Kaj novega prinašajo Demokrati, okrog katerih naj bi se oblikoval tretji politični blok in s katerim želi Logar razstrupiti slovensko politiko?

Zakaj je pri Janši molčal in zakaj ceni Goloba?

Kako to, da je vsa ta leta molčal o svojem domnevnem nezadovoljstvu z nekaterimi politikami SDS? Zakaj ceni Janeza Janšo in zakaj Roberta Goloba? Bo res uvedel nepremičninski davek, ki so se ga do zdaj otepali vsi politiki, in kako bo reševal zdravstvo? Kdo bodo njegovi kandidati za ministre in ali bo res ostal v opoziciji, tudi za ceno politične nestabilnosti?

Razgaljene prsi niso populizem?

Logar je v stilu nekdanjega predsednika Boruta Pahorja na družbenih omrežjih objavil svojo fotografijo zimskega plavanja v morju. Zakaj je prepričan, da fotografija z razgaljenim oprsjem ni populizem?

Kaj pa tisto, kar zanima vse?

In ključno vprašanje: kako uspešen bo pri prepričevanju predvsem tistih volivcev, ki še ne verjamejo, da je prerezal popkovino s prejšnjim političnim življenjem?