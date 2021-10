Janša razburil šefa Evropskega parlamenta Sassolija

Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev pod vodstvom Sophie in 't Veld od srede do petka v Sloveniji preverja stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Evropski poslanci se srečujejo s predstavniki nacionalnih oblasti, civilne družbe in medijev. Srečanja s premierjem Janeza Janšo ni bilo.

Janša je v preteklih dneh objavil in poobjavil več tvitov, ki so bili kritični do misije Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev. Večina jih je uperjena predvsem proti in 't Veldovi, češ da je misija v resnici namenjena rušenju slovenske vlade, ki jo vodi Janša.

Med drugim se je odzval tudi na zapis evropskih socialdemokratov (S&D), ki so bili kritični, ker se ni sestal z delegacijo Evropskega parlamenta, ampak so naleteli "na prazen stol". "Imamo tako veliko vprašanj zanj o skrb vzbujajočem stanju medijske svobode in vladavine prava," so tvitnili.

"Pa kdo ste vi? Kolikokrat ste obiskali nemško kanclerko, nizozemskega premierja ali francoskega predsednika," se je v angleščini odzval Janša. "Mimogrede, na Nizozemskem je bil ubit zadnji novinar v EU. V Sloveniji so takšne poskuse izvajali samo med režimom vaših tovarišev iz stranke SD," je zapisal Janša.

Who are you? How many times have you visited a German chancellor, a Dutch PM or a French president?

By the way, it’s Netherlands where the last journalist was killed in the #EU. In Slovenia, such attempts were executed only during a regim of your comrades from @strankaSD. https://t.co/WI4uYoydxS