Janša in Kurz bosta plezala v Triglavski severni steni

Predsednik slovenske vlade Janez Janša bo v torek v Ljubljani gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza. Osrednje teme pogovorov predsednikov vlad bodo povezane s pandemijo novega koronavirusa, Janša pa bo s Kurzem spregovoril tudi o bilateralnih odnosih med državama in aktualnih evropskih temah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Janša in Kurz bosta plezala pod Triglavom

Odnosi med Slovenijo in Avstrijo po njihovih navedbah veljajo za odlične. Avstrija je tretja gospodarska partnerica Slovenije in njena največja naložbenica, so poudarili na Ukomu. Janša bo Kurza najprej gostil na delovnem zajtrku, ki mu bo sledila skupna novinarska konferenca. Kurz se bo v nadaljevanju srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem, nato pa bosta z Janšo opravila plezalni vzpon v Triglavski severni steni, so sporočili iz Ukoma.