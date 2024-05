Golob je za močno Evropo, Janša bi zaprl mejo

Predsednika dveh največjih parlamentarnih strank, Gibanja Svoboda Robert Golob in SDS Janez Janša, sta za portal N1 pred prihajajočimi evropskimi volitvami soočila nekatere poglede na evropske in domače teme. Janša si v EU želi "popravkov" sedanje smeri, Golob svari pred desnim populizmom.

Janša je poudaril, da so prihajajoče evropske volitve pomembne zato, ker Evropski parlament dejansko soodloča v EU. "Drugič pa zato, ker je treba popravljati sedanjo smer. In kot kažejo ankete, bo tukaj prišlo do spremembe v pravo smer, se pravi v smer temeljev, na katerih je bila EU postavljena," je dodal.

Golob pa je opozoril na desni populizem, ki da "v resnici razbija Evropo, ker ji skozi blokade odreka pravico do obstoja, in verjamem, da se bo to spremenilo". Kot je dejal, sam verjame v načelo solidarnosti in enotnosti, v demokracijo, vladavino prava in povezovanje. Kot primer solidarnosti in zavzemanja za človekove pravice je izpostavil pobudo Moj glas, moja izbira za uveljavitev pravice do splava po celotni EU.

Janša pa je ocenil, da gre prav v tej pobudi za populizem, saj da se "ljudem populistično prodaja, da gre tukaj za pravico žensk, v bistvu gre pa za denar". Golob mu je vrnil, da gre za pravice, ne za denar.

Varnostne in zunanjepolitične odločitve v EU

Janša nasprotuje odpravi soglasja pri sprejemanju varnostnih in zunanjepolitičnih odločitev v EU, saj meni, da bi to vodilo k izstopanju držav iz EU in s tem k slabitvi Evrope. "Kadar je šlo zares, je Evropa tudi brez tega, da bi odpravili soglasje pri ključnih odločitvah, dosegla enotnost in se zoperstavila gospodarski krizi, covid-19, Rusiji ob agresiji na Ukrajino ... Je pa potrebovala nekaj časa," je dejal.

"Imamo moč, da se postavimo tudi za svoje interese, zato ker je potrebno soglasje pri ključnih odločitvah. In jaz res ne vem, kje imajo tisti, ki bi se temu odpovedali, pamet. Da ne govorim o patriotizmu," je dejal.

Golob za močno Evropo

Golob pa se zavzema za močno Evropo, saj je tudi Slovenija močna takrat, ko je močna Evropa. "Če to pomeni, da bomo del svoje suverenosti prenesli na Evropo, je to cena, ki jo bomo morali plačati," je dejal. Zlasti ko gre za konkurenčnost evropskega gospodarstva in ohranjanje socialne blaginje, gredo pobude v smer večjega povezovanja in ne v smer razbijanja Evrope pod krinko suverenosti posameznih držav, pravi. "Žal obstajajo tudi drugačne sile v Evropi, ki to zanikajo. Jaz si samo želim, da te sile ne bodo prišle na oblast v Evropi," je dejal.

Golob meni, da moč Slovenije še nikoli na svetovni ravni ni bila tako visoka, kot je znotraj EU. Pa ne zato, ker bi Slovenija izsiljevala s svojim vetom, ampak zato, ker lahko sodeluje povsem enakopravno za mizo z vsemi preostalimi voditelji evropskih držav.

Na vprašanje, ali bo SDS ostala v Evropski ljudski stranki (EPP), je Janša dejal, da bo, če bo EPP sestavila sredinsko koalicijo z enim partnerjem z levice in z enim z desnice. "Če pa bi vodstvo EPP slučajno hotelo delati koalicijo z zelenimi, skrajno levico, socialisti, liberalci, bo EPP razpadla in bo nastala neka nova konservativna grupacija, kar je popolnoma jasno," je dejal.

Janša bi zavaroval mejo

Različne poglede imata tudi na reševanje migracijskih vprašanj, Golob izpostavlja, da danes večina nezakonitih migracij poteka prek organiziranih kriminalnih združb. "Ta nedovoljeni tihotapski posel moramo presekati z legalizacijo migrantskih tokov," je dejal, ob tem pa pojasnil, da legalizacija pomeni, da delamo skupaj z državami izvora, kjer se vzpostavijo evropski centri za usposabljanje, tako jezika kot veščin, nato se ljudem omogoči, da mimo kriminalnih združb neposredno pridejo v Evropo.

Janša pa bi zavaroval mejo. "Če to lahko dela Avstrija, lahko tudi Slovenija. Predvsem pa bi se dogovoril s Hrvaško, da zavarujemo schengensko mejo proti BiH, čez to mejo namreč prihaja največji val. Zame nekdo, ki pride v Slovenijo iz varne države in prosi za azil, nima pravice do azila v Sloveniji. To pravico ima v varni državi," je dejal. Na vprašanje, ali bi v tem primeru migranta deportiral, je odgovoril pritrdilno.

Glede Golobovih ostrih kritik do sodelovanja poslanca SDS in kandidata na evropskih volitvah Branka Grimsa in podpredsednice podmladka SDS Zale Klopčič na pogovoru, kjer so sodelovali tudi člani samooklicane t. i. Slovenske obrambne straže, je Janša dejal, da je šlo za več kot štiri ure pogovora, kjer so bile druge zanimive stvari in ljudje, "ampak nihče od kandidatov SDS te skupine ni podprl".

Na vprašanje o podpori kandidatu za evropskega komisarja iz Slovenije Tomažu Veselu je Janša dejal, da se bodo, če bo prišel do njih in predstavil svoj program, z njim pogovarjali. "Tisti, ki bo poslan v Bruselj, bo namreč tam pet let. To je veliko več, kot je rok trajanja aktualne vlade," je navedel.

Golob pa je dejal, da so z zgodnjo predstavitvijo kandidata v javnosti poskušali doseči tudi nacionalni konsenz.