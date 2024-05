DZ danes o delu Golobove vlade v prvi polovici mandata

DZ bo na današnji izredni seji na zahtevo SDS razpravljal o predlogu priporočil vladi ob polovici mandata. V največji opozicijski stranki vladi Roberta Goloba med drugim očitajo razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val ter zamujanje s pokojninsko, zdravstveno in davčno reformo.

V SDS so ob vložitvi zahteve za sklic izredne seje DZ predlagali, da bi poslanci ministrsko ekipo premierja Goloba pozvali, naj ravna skladno z zaprisego, dano ob nastopu mandata pred dvema letoma, da bodo "pri svojem delu spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti ter z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije".

To so ministri ob svoji zaprisegi že obljubili, "a dogajanja in odločitve v zadnjih dveh letih ne kažejo, da se svoje zaprisege držijo", menijo v SDS. Opozicija je sicer kritike vladni koaliciji skoraj 13 ur nizala na četrtkovi seji odbora DZ za notranje zadeve.

Prvak SDS Janez Janša je ob tem ugotavljal, da je koalicija v prvi polovici mandata po vsebini uresničila slabih 14 odstotkov tega, kar si je sama zadala. Kritike na vlado pa je med drugim usmeril tako na področju zdravstva in obvladovanja migracij kot na plačni sistem v javnem sektorju.

Koalicija očitke zavrača

Nasprotno menijo v koalicijskih vrstah. Prvaki strank koalicije so pregled dosedanjega dela predstavili na konferenci po četrtkovi seji vlade in ocenili, da so lahko kot vladna ekipa na dosežke ponosni. Premier Golob je zagotovil, da vlada nadaljuje pripravo strukturnih reform, rezultati pa da jim bodo prinesli še en mandat na čelu države.

Poslanci imajo sicer danes za razpravo na voljo sedem ur, o predlogu priporočila pa ne bodo glasovali, saj ga je v četrtek zvečer zavrnil že matični odbor DZ.