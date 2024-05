Stranke koalicije – Gibanje Svoboda, SD in Levica – so si po Golobovih besedah po svetovnonazorskih pogledih zelo podobne. "Včasih imamo različne poglede, kako kakšen skupen cilj uresničiti, ampak na koncu vedno najdemo skupni jezik, zato je delo v vladi predano in trdo, dostikrat se smejemo, včasih se tudi kaj spremo med seboj, ampak tisto, kar šteje, je, da so vsi dosežki skupni," je povzel dveletno sodelovanje.

"Gospodarska rast je med najvišjimi v EU"

Tako Golob kot predsednik stranke SD ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta izpostavila, da je vladi v zahtevnih razmerah ob poplavah, energetski krizi in naraščajoči inflaciji uspelo veliko dobrih stvari. "Gospodarska rast v Sloveniji je med najvišjimi v EU, inflacija se je spustila z desetih na tri odstotke in je obvladljiva, brezposelnost pa je rekordno nizka. Še nikoli doslej Slovenija ni imela toliko delovno aktivnih," je poudaril Golob in dodal, da se pozitivni trendi nadaljujejo.

Foto: STA

Ob tem je izpostavil rekordne dobičke v gospodarstvu, obenem pa sta se rekordno dvignili tako zagotovljena pokojnina kot tudi minimalna plača. "Kombinacija obojega, iskanja ravnotežja med socialno državo in razvojno prebojnostjo gospodarstva, je načelo, ki se ga bomo držali tudi v nadaljevanju tega mandata in v naslednjem mandatu," je dejal.

Naložbe Novartisa in Sandoza

Han je izpostavil, da postaja Slovenija zanimiva za razvojne projekte. Navedel je, da bosta farmacevtski podjetji Novartis in Sandoz v naslednjih letih v Slovenijo investirali 990 milijonov evrov. Poleg tega je dejal, da so na današnji seje vlade sprejeli odločitev o polnopravnem članstvu v Evropski vesoljski agenciji.

Izpostavil pa je tudi področje športa, ki da mu je vlada vrnila tisto, kar so nekateri 30 let obljubljali. Športu so v tem letu namenili 45 milijonov evrov.

Vrečkova izpostavila nekaj zakonov

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je med dosežki prve polovice mandata izpostavila novelo zakona o delovnih razmerjih, med drugim so prenovili tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki da so ga od prejšnje vlade podedovali brez sistemskega financiranja.

Foto: STA

Kulturi je vladi po ministričini oceni uspelo povrniti mesto, ki ji pripada. Vrečkova je glede tega omenila nov zakon o medijih in prenovo ljubljanske Drame, ki da je najpomembnejša investicija v javno kulturno infrastrukturo v samostojni Sloveniji.

Golob o prepovedi trgovanja s koncesijami

Golob je medtem predstavil odločitve z današnje seje vlade in izpostavil obravnavo prvega paketa davčnih sprememb, ki je usmerjen izključno v dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva, prav tako so obravnavali spremembe na področju zdravstvene dejavnosti. "Na tem področju smo potrdili izhodišča, ki bodo pomenila revolucijo v našem javnem zdravstvenem sistemu. Po dolgih desetletjih smo se odločili, da bomo jasno in enkrat za vselej razmejili delovanje zasebnega in javnega," je poudaril.

Prepričani so, da bodo s tem, ko bodo prepletanje javnega in zasebnega prekinili, zaustavili tudi razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. "Vzporedno s tem smo sprejeli tudi izhodišče za to, na kakšen način delavce, ki delajo v javnih zdravstvenih ustanovah, dodatno motivirati, dodatno nagraditi za njihovo delo prek rednega delovnega časa," je dodal. Iz danes sprejetih izhodišč izhaja tudi prepoved trgovanja s koncesijami.

Vlada je danes sprejela tudi sklep o priznanju Palestine. Po pričakovanjih bi lahko DZ sklep potrdil prihodnji teden, s čimer bo postopek priznanja Palestine v Sloveniji končan.

Po besedah Vrečkove so sprejeli tudi strategijo za odpravo prekarnosti, kar je po besedah ministrice pomembno predvsem za mlade.

"Imamo še veliko prostora za izboljšave"

Han je na novinarski konferenci dodal, da "imamo še veliko prostora za izboljšave". Meni, da je treba narediti še več na področju stanovanjske problematike. Vrečkova – stanovanjska problematika spada pod resor njene stranke – pa je spomnila, da so lani okrepili stanovanjski sklad z dodatnimi 20 milijoni evrov. Pričakuje, da bo do leta 2030 zgrajenih 20 tisoč novih stanovanj.

Foto: STA

Golob je spomnil še, da je vlada na volitvah pred dvema letoma zmagala, "ker je obljubljala, da bo prekinila prakse, ki smo jim bili priča, ker je obljubila normalizacijo odnosov in to je nekaj, kar hitro pozabimo, hitro se da na to navaditi". Obenem je bil kritičen do opozicije, ki da vztraja na istih načelih, torej da ni vladavine prava v Sloveniji, da ni medijske svobode, "vztraja na tem, da je treba kompletno spremeniti krajino, ki se ji reče demokratični ustroj države".

Golob odgovarja Janši

V odgovoru na očitke prvaka opozicije Janeza Janše o le 14 odstotkih izpolnjenih obljub pa so vsi trije prvaki koalicijskih strank izpostavili, da so torej nekatere ključne zaveze že izpolnili, pri drugih pa bodo vztrajali. So pa priznali, da gre oziroma je šlo pri nekaterih projektih počasneje, kot so si predstavljali.

Vlada Roberta Goloba je mandat nastopila 1. junija pred dvema letoma. Vladna ekipa se je v teh dveh letih sicer precej spremenila, Golob pa je danes zatrdil, da v tem trenutku ne razmišlja o novih menjavah, "kar pa ne pomeni, da se to ne more ponoviti". "Želim si, da ne bo nobenega zdrsa in da bomo lahko nadaljevali čim dlje v zasedbi, kot jo poznamo danes," je dodal premier.