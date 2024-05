Plače javnih uslužbencev bodo z junijem višje

Pred časom je predsednik vlade Robert Golob napovedal, da so pogajanja o plačni reformi v zaključni fazi. Pojasnil je, da bodo pogajanja na stebrih, vključno z zdravstvenim sistemom, predvidoma končali do poletja.

Ponedeljek bo dan D za stebre

Zaključek pogajanj o plačni reformi, za katero bo iz proračuna treba odšteti 1,3 milijarde evrov, je večkrat napovedal tudi glavni vladni pogajalec, finančni minister Klemen Boštjančič. Po poročanju Večera naj bi si vlada želela pogajanja po stebrih končati že prihodnji teden. Pogajanja po vseh štirih stebrih bodo stekla v ponedeljek, ki velja za tako imenovani dan D za stebre.

"Da bo to dan D za stebre, je pričakovanje, ki ga je izrekla vlada. Sindikati smo izziv sprejeli," je za Večer povedal vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Sindikati bodo vse napore vložili v pogajanja, a zagotovil o dogovoru ne dajejo. Ob tem Štrukelj poudarja, da med pogajalskima stranema glede časovnice izvedbe reforme in usklajevanjem plač z inflacijo še vedno obstaja velik razkorak.

Glede pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in novem vrednotenju delovnih mest v vzgoji in izobraževanju sindikalni vodja pogajanja Branimir Štrukelj za omenjeni medij pojasni, da bo morala vlada, če želi pogajanja za ta steber zaključiti, odpraviti plačna nesorazmerja, saj pasovni dvigi ne bodo dovolj.

Kritičen je tudi Rok Cvetko, do stebra državne uprave, kjer se pogajajo o odpravi plačnih nesorazmerij in novem vrednotenju delovnih mest policistov, vojakov, državnih uradnikov in drugih uniformiranih oseb, ki pravi, da bo vlada s takšnim pristopom državno upravo uničila. "V našem stebru je še vse odprto. Niti ene zadeve se še nismo uspeli dogovoriti, saj je vlada ta steber eno leto zanemarjala. Če posluha od vlade ne bo, tudi dogovora ne bo," je za Večer povedal Cvetko ter dodal, da na drobtinice in pomije, ki jim jih vlada ponuja, ne bodo pristali.

Ne glede na to, ali se bodo načrti uresničili in bo pogajalskima stranema uspelo doseči dogovor o plačni reformi, bodo javni uslužbenci z junijem dobili višje plače. Vlada in sindikati javnega sektorja so namreč decembra lani dosegli dogovor o 80-odstotni uskladitvi plač z lansko inflacijo. Javni uslužbenci bodo tako dobili za 3,36 odstotka višje plače, za kar bo iz proračuna treba odšteti okoli 110 milijonov evrov.