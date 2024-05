Sodni svet ponovno zavrnil vladni predlog o sodniških plačah

Sodni svet se je na četrtkovi seji seznanil z vladnim predlogom zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe ustavnega sodišča in ga ponovno zavrnil. Poudarjajo, da predlog zakona ne pomeni izpolnitve odločbe ustavnega sodišča niti z vsebinskega niti z vidika časovnega učinkovanja.

Ustavnemu sodišču zato predlagajo, da čim prej odloči o zahtevi sodnega sveta za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo sodniške plače, so danes sporočili iz sodnega sveta. V zahtevi je sodni svet predlagal tudi, da ustavno sodišče določi način izvršitve svoje odločbe o plačah pravosodnih funkcionarjev, kot začasna rešitev pa se mu zdi ustrezno izplačilo dodatka 1071 evrov bruto.

Arčon poudaril, da gre za ves javni sektor

Podpredsednik vlade Matej Arčon je na četrtkovi novinarski konferenci po seji vlade poudaril, da se na vladi zavedajo, da sodniki niso povsem zadovoljni s ponujenimi rešitvami, kot cilj pa je poudaril uresničevanje odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač. Za predlog zakona predlagajo redni postopek. Sodnike in tožilce je prosil tudi za razumevanje, ker je zakon vezan na končni dogovor z vsemi skupinami zaposlenih v javnem sektorju v okviru reforme plačnega sistema.

Hkrati so na sodnem svetu za STA pojasnili, kako bo z delovanjem sveta v primeru, da ob izteku mandata obstoječe sestave sodnega sveta poslanci še ne bodo izvolili vseh novih članov. Poslanci so namreč v četrtek na tajnem glasovanju izglasovali le enega novega člana sodnega sveta, profesorja prava Marka Novaka. Preostali trije kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, odvetnica Tanja Bohl, pravnik Rajko Pirnat in notar Valter Vindiš, so ostali brez potrebne podpore. Kandidacijski postopek bodo zato ponovili.

Po razpoložljivih podatkih se to, da ob izteku mandatov obstoječe sestave še ne bi bili izvoljeni novi člani sodnega sveta, še ni zgodilo, so pojasnili za STA. Vseeno pa bo v tem primeru sodni svet deloval nemoteno, saj član, ki mu je sicer prenehala funkcija z iztekom mandata, skladno z zakonom o sodnem svetu opravlja svoje pravice in dolžnosti do izvolitve novega člana.

Za zdaj še ni znano, kdo bodo trije sodniki, člani sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki. Volitve so bile prav tako v četrtek.