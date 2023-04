Janković o kanalu C0: Za kineto ne bomo naredili presoje vplivov na okolje

Ljubljanska občina ne bo naredila presoje vplivov na okolje za kineto, ki je, kot je poudaril župan Zoran Janković, dodatna zaščita kanalizacijskega kanala C0. O tem so že obvestili ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Kot je dodal Janković, zdaj čakajo razrešitev upravnega spora in mnenje ministrstva.

Mestna občina Ljubljana (Mol) z upravnim sporom izpodbija del sklepa agencije za okolje (Arso), ki določa, da je občina zaradi vgradnje kinete dolžna izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Upravno sodišče je v ponedeljek sporočilo, da bo spor reševalo redno, zadeva pa še ni na vrsti za reševanje.

Janković je na današnji redni tedenski novinarski konferenci ponovil, da je Arso pred leti opravil predhodni postopek in odločil, da občina presoje vplivov na okolje ne potrebuje. Prejšnji torek pa so ministrstvu poslali 200 strani dokumentov. "Pričakujem, da bodo te dokumente preučili," je dejal.

Gradnja kanala C0 bo tekla naprej

Gradnje kanala C0 ne bodo ustavili, razen če jo prepovedo pristojni uradni organi, je ponovil Janković. Ponovil je, da imajo zanjo vsa pravnomočna dovoljenja. "Če bi se karkoli zgodilo, lahko delamo kanal brez kinete," je dodal.

Zaradi domnevno nezakonitih postopkov pri gradnji kanala C0 je aktivist Blaž Babič zoper Jankovića vložil kazensko ovadbo, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice Boštjan M. Zupančič pa je zoper Jankovića oddal ovadbo na vrhovno državno tožilstvo. Janković je dejal, da je to njuna pravica, ki ji ne oporeka, meni pa, da sta ovadbi neutemeljeni. Ob tem je dejal, da tudi sam razmišlja, da bi zoper njiju vložil ovadbo za krivo ovadbo.

Gradnji kanala C0 med Črnučami in Brodom nasprotuje tudi 31 zdravnikov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Janković mnenje zdravnikov spoštuje, a je prepričan, da "bo kanal C0 še bolj zaščitil čisto pitno vodo, kar se bo tudi pokazalo".

Izvajali naj bi redni monitoring

Na občini so spomnili, da so v izdelavo dokumentacije za gradnjo kanala C0 vključili Geološki zavod Slovenije, ki je izdelal analizo tveganja in opredelil dodatne zaščitne ukrepe. Ti ukrepi so med drugim izdelava treh vrtin za izvajanje monitoringa podzemne vode, dodata zaščita cevovoda s kineto, hidrogeološki nadzor med gradnjo, pregled kanala s TV-kamero in preizkus vodotesnosti kanalizacije.

Med obratovanjem kanala bodo stalno merili pretok in raven odplak v kanalu, enkrat letno preverili vodotesnost in opravljali analize podzemne vode. "Vodovarstvenemu območju se v vsakem primeru ne bi mogli izogniti, saj večji del ljubljanske občine leži na vodovarstvenem območju," so še zapisali v odgovoru.

Janković je danes ponovil, da 19 inšpekcij pred gradnjo kanala in ob njej ni ugotovilo nepravilnosti. "Kineta je nastala na podlagi dodatnega razmisleka, geološki zavod je predlagal dve možnosti, izbrali smo to, ki je varnejša," je dodal.