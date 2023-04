Komisija DZ za peticije: Gradbenih del na trasi kanala C0 ne bomo ustavili

Člani komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti na četrtkovi seji niso podprli sklepa, s katerim bi ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću naložili zaustavitev gradbenih del na trasi kanala C0. Soglašali pa so, da ustrezna institucija preveri postopke v zvezi s pridobivanjem vseh zahtevanih dovoljenj.

Poslanci so glasovali o več sklepih, zadostno podporo pa so poleg tega, da so ustrezni instituciji naložili, da pripravi natančen pregled pridobljene dokumentacije in preveri vse postopke v zvezi s pridobivanjem zahtevanih dovoljenj za gradnjo kanala C0 na spornem odseku Kleče, izrekli tudi sklepu, s katerim pristojne organe pozivajo, naj preverijo, ali ljubljanska občina pri razlaščanju lastnikov zemljišč ter poseganju v njihovo zasebno lastnino razpolaga z ustrezno pravno podlago.

Kot je uvodoma pojasnila predsednica komisije in poslanka stranke SDS Eva Irgl, so se nanjo obrnili predstavniki civilne iniciative Za čisto pitno vodo s prošnjo, da jih podprejo v prizadevanjih glede zaščitne pitne vode v Ljubljani.

Od njih so prejeli peticijo, v kateri navajajo, da se jim z gradnjo kanala krši človekove pravice in da je kršeno tudi načelo pravne in socialne države.

Bistvo je po mnenju Irglove, da gradnja kanala poteka čez zajetje pitne vode, ki oskrbuje približno 330 tisoč prebivalcev, ki so upravičeno razburjeni. "Prav je, da na to opozarjajo, njihovim opozorilom se danes pridružujemo tudi na komisiji," je izpostavila in dodala, da je najbolj nesprejemljivo to, da se posameznikom, ki želijo zaščititi svojo lastnino, grozi in da se dogaja nasilje.

Opozorili so na nasilje na območju gradnje

Na nasilje varnostnih služb na območju gradnje kanala je opozoril tudi eden od lastnikov zemljišč na območju gradnje kanala Pavel Zatler. "Varnostne službe, ki pridejo, se ne predstavijo, ne pokažejo nobenega dokumenta, za kaj so prišli, postavijo ograje in potem gradbinci začnejo svoja izkopavanja," je orisal in dodal, da zemljišče zasedejo tudi s silo, če je treba.

Glede ukrepanja policije na gradbišču kanala C0 je namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc dejal, da policisti v teh primerih vzpostavljajo javni red in mir ter preprečujejo nasilje, pri čemer je zavrnil očitke, da ljubljanski mestni občini pomagajo pri domnevno nezakoniti gradnji.

Kot je pojasnil, je občina eden od subjektov, ki so upravičeni do t. i. policijske asistence. "Naša naloga je, da upravičencem zagotovimo nemoteno zagotavljanje njihovih nalog," je dejal in dodal, da se pri tem ne postavljajo na nikogaršnjo stran.

V določenih primerih, ko so bile kršitve javnega reda in miru, pa obstajajo po njegovih besedah tudi razlogi za sum, da so varnostniki prekoračili pooblastila. V teh primerih je policija obvestila pristojno državno tožilstvo in inšpekcijske službe.

Janković zavrnil vse očitke

Ljubljanski župan Zoran Janković je zavrnil očitke predstavnikov civilne iniciative in poudaril, da imajo za celotno traso pravnomočna gradbena dovoljenja. Glede transparentnosti projekta je dejal, da je kanal na tej trasi že 30 let in da druge možnosti ni.

"To, da bi prekinili gradnjo, ne pride v poštev, ker bi bilo to nestrokovno, škodljivo za Ljubljano predvsem z okoljskega vidika," je poudaril in to podkrepil s podatkom, da so v zadnjih 15 letih povečali število objektov, priključenih na kanalizacijo, na 92 odstotkov, s čimer so zaprli 20 tisoč greznic, še 6.400 pa jim morajo.

Nevarnost, ki teče v podtalnico, predstavljajo prav te greznice, je dejal. Kar zadeva zakonitost projekta, pa je poudaril, da so imeli 19 različnih inšpekcij in da niti "ena ni odkrila nobene nepravilnosti".

Podobno je zatrdil direktor Javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik, ki je prepričan, da bo Ljubljana s kanalom C0 imela v prihodnje še "boljšo vodo".

Da gradbena inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti in da se gradi tam, kjer so pridobljena dovoljenja, pa je med razpravo povedala vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za naravne vire in prostor Martina Gašperlin.

Nasprotovanja projektu so izrazili predstavniki nevladnih organizacij, ti so opozarjali na številna tveganja, ki jih predstavlja gradnja kanala čez zelo občutljivo vodovarstveno območje, in na podatek, da za določen del trase ni pridobljenega okoljevarstvenega soglasja. Zadnje je na seji potrdila tudi predstavnica ministrstva za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte.