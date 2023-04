Gradnji kanala C0 nasprotujejo tudi zdravniki UKC Ljubljana

Več kot 30 zdravnikov UKC Ljubljana je v pismu, ki so ga med drugim poslali vladi, ministrstvom, DZ, ljubljanski občini in fakultetam, izrazilo nestrinjanje z izgradnjo kanalizacijskega kanala C0 preko vodovarstvenega območja na odseku med Črnučami in Brodom v Ljubljani. Ogrožal bi namreč pitno vodo v Ljubljani, opozarjajo.

Podpisani zdravniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana podpirajo odklonilno mnenje ministrstva za zdravje s stališčem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede izgradnje kanalizacijskega kanala C0 na odseku med Črnučami in Brodom na severozahodnem delu Ljubljane.

"V Ljubljani imamo še vedno izjemno kakovostno pitno vodo. Prebivalci Ljubljane in dnevni vozači lahko uživamo svežo pitno vodo brez dodanih kemikalij. Zavedati se moramo, da je v današnjem času kakovostna in sveža pitna voda, ki ne potrebuje posebne predpriprave s kemikalijami, naša neprecenljiva dobrina. Takšna voda je tudi cenejša in ne onesnažuje okolja," so zapisali v pismu, ki so ga naslovnikom poslali 14. marca, danes pa so ga medijem posredovali z Zdravniške zbornice Slovenije.

"Našim potomcem bomo prej ali slej uničili kakovostno pitno vodo"

Gradnja kanala je na omenjenem odseku predvidena na območju s strogim vodovarstvenim režimom in tik ob območju z najstrožjim vodovarstvenim režimom. "Načrtovani kanalizacijski kanal C0, zgrajen iz cevi z omejeno življenjsko dobo, bo postavljen na vodovarstveno območje za vedno. S kanalizacijskim kanalom C0 bomo tako našim potomcem prej ali slej uničili kakovostno in zdravo pitno vodo, kar je popolnoma nesprejemljivo in neodgovorno. Oskrbo s pitno vodo v zadostnih količinah pa bomo ogrozili tudi že samim sebi," so opozorili.

Ob potresih ali ekstremnih vremenskih dogodkih zaradi podnebnih sprememb, kot so suše in poplave, bo lahko prišlo do puščanja kanalizacijskega kanala s takojšnjim onesnaženjem najpomembnejšega ljubljanskega vodonosnika in črpališč pitne vode. V takšnih primerih bomo morali vodo pred uporabo pripravljati s kemikalijami oziroma jo kondicionirati, v najslabšem primeru pa ljubljanska voda sploh ne bo več pitna. Pomanjkanje pitne vode za uživanje, pripravo hrane, osebno higieno, pranje itn. bi povzročilo tudi širjenje nalezljivih bolezni in zastrupitve, so poudarili.

Odklonilno mnenje izdala tudi ministrstvo za zdravje in NIJZ

Kanalizacijski kanal na omenjenem območju bo predstavljal trajno tveganje za mikrobiološko in kemijsko onesnaženje vode v Ljubljani in s tem tudi tveganje za zdravje ljudi, ki se bo s časom le še povečevalo. Zato je z vidika vplivov na zdravje ljudi nesprejemljiv, kot sta že leta 2020 opozorila ministrstvo za zdravje in NIJZ, so sklenili.

Pismo, ki ga je podpisalo 31 zdravnikov, so poslali vladi, ministrstvom za zdravje, za naravne vire in prostor, za okolje, podnebje in energijo, DZ, Mestni občini Ljubljana, agenciji za okolje, NIJZ, Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, inšpektoratu za naravne vire in prostor, Zdravniški zbornici Slovenije, Slovenskemu zdravniškemu društvu, ljubljanskim medicinski, zdravstveni, gradbeni in naravoslovnotehniški fakulteti, Zdravstvenemu domu Ljubljana, inštitutu za vode, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), Institutu Jožef Stefan in Univerzi v Novi Gorici.

Gradnji kanala C0, ki je del evropsko sofinanciranega projekta izgradnje kanalizacije v Medvodah in Vodicah, nadgradnje čistilne naprave v Zalogu in odstranitve 6.400 greznic v Ljubljani, nasprotujejo med drugim okoljske organizacije, opozicija v DZ in ljubljanska mestna opozicija ter lastniki zemljišč na območju, ki so že večkrat protestirali, pri čemer je prihajalo tudi do incidentov med njimi in varnostno službo. Trdijo med drugim, da bo ogrožena pitna voda in da za gradnjo na območju ni vseh potrebnih dovoljenj. Župan Mestne občine Ljubljana, ki je investitorka projekta, Zoran Janković na drugi strani trdi, da imajo vsa dovoljenja, in vztraja, da bodo gradnjo dokončali, kot je začrtano.