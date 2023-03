Zeleni Slovenije zahtevajo prekinitev gradnje kanala C0: Gre za okoljski kriminal najširšega pomena

Stranka Zeleni Slovenije je policiji in specializiranemu državnemu tožilstvu naznanila sum okoljskega kriminala, ki naj bi ga predstavljala po njihovih navedbah nezakonita gradnja kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Zahtevajo prekinitev projekta, dokler ga pristojni ne bodo pregledali. Opozorili so tudi na sum kršitev človekovih pravic.

Kot so Zeleni Slovenije zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je vodovarstveno območje Ljubljanskega polja, kjer naj bi potekal kanal C0, z zakonom o kritični infrastrukturi dodatno zavarovano zaradi pomena za nacionalno varnost. "Viri pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100 tisoč prebivalcev, spadajo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode," so poudarili.

Spomnili so, da okrepitev odpornosti kritične infrastrukture nalaga tudi januarja sprejeta evropska direktiva o odpornosti kritičnih subjektov. Gradnja takšnega kanala po njihovem mnenju ni v skladu z direktivo, pri čemer so posebej izpostavili potresno ogroženost območja.

Stranka Zeleni Slovenije: Nad lastniki zemljišč se dogaja nasilje

"Z vprašljivimi pristojnostmi, z neupoštevanjem vseh strokovnih mnenj in brez strokovne celovite presoje vplivov na okolje se gradi kanal C0 za odplake nad enim najpomembnejših teles podzemne vode na Ljubljanskem polju, virom pitne vode za več kot 300 tisoč prebivalcev Ljubljane in okolice. Nad lastniki zemljišč se dogaja nasilje, odgovorni pa si zatiskajo oči pred velikim tveganjem, ki lahko na krajši ali daljši rok onesnaži vodo z mikroorganizmi, nevarnimi bakterijami in hormonskimi motilci," so zapisali.

Prepričani so, da gre za "okoljski kriminal najširšega pomena", kaže pa se tudi sum kršitve človekovih pravic. Med drugim je bilo namreč dokazano nezakonito poseganje na tujo lastnino, lastniki zemljišč pa ne morejo dostopati do svojih njiv in opraviti nujnih spomladanskih kmetijskih opravil, so navedli.

Zahtevajo takojšnjo ustavitev projekta

"Zahtevamo, da se projekt gradnje kanala CO takoj ustavi, dokler policija in tožilstvo ne opravita celovitega pregleda projekta vključno s pravilnim potekom in zaporedjem vseh postopkov, dovoljenj in soglasij. Seznanita naj se tudi s prvimi ugotovitvami družbe Jaspers, ki je pregledala projekt z vidika evropskih sredstev in zahtevala celovito presojo, ki pa je ni bilo, ker je ministrstvo domnevno podalo jamstvo na financiranje in je Jaspers opustil vztrajanje," so dodali.

Gre za nov poziv k prekinitvi projekta, za katerega kritiki trdijo, da predstavlja veliko grožnjo pitni vodi, poleg tega pa poteka brez dovoljenj. Zaradi projekta je v Ljubljani potekalo več protestnih shodov.