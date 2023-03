Janković: Dokler so protesti mirni, z njimi nimam težav

"Zame je to v bistvu referendum, saj sem ves čas zagovarjal tri projekte, za katere sem vedel, da so lahko problematični, to so kanal C0, sežigalnica in zdravstvo v Ljubljani," je dejal v zvezi z izidi dozdajšnjih volitev.

"Zame je to v bistvu referendum, saj sem ves čas zagovarjal tri projekte, za katere sem vedel, da so lahko problematični, to so kanal C0, sežigalnica in zdravstvo v Ljubljani," je dejal v zvezi z izidi dozdajšnjih volitev. Foto: Ana Kovač

Ljubljanski župan Zoran Janković je po ponedeljkovem protestu dejal, da dokler so protesti mirni, z njimi nima težav. Dodal je, da ima vsak, ki meni, da je kaj narobe, pravico, da pride na protest. Župana sicer zanima, od kod prihajajo protestniki in koliko je med njimi Ljubljančanov, je povedal na današnji redni novinarski konferenci.

Protestniki so pred ponedeljkovo sejo mestnega sveta županu očitali nedemokratično vodenje občine, preprečevanje razprav v mestnem svetu, kaotično stanje v Zdravstvenem domu Ljubljana in gradnjo kanalizacijskega kanala C0, ki mu protestniki nasprotujejo.

Janković je komentiral, da se na protestih, ki jih v zadnjem času prenaša nacionalna televizija, pojavljajo isti ljudje, a ponovil, da ima vsak pravico, da "pride, pove svoje mnenje in žvižga".

Župan volitve vidi kot referendum

Ponosen je, da so na lokalnih volitvah vedno zmagali v prvem krogu. "Zame je to v bistvu referendum, saj sem ves čas zagovarjal tri projekte, za katere sem vedel, da so lahko problematični, to so kanal C0, sežigalnica in zdravstvo v Ljubljani," je ponovil.

Na očitke o nedemokratičnem vodenju občine pa je dejal, da v pravni in demokratični državi odloča večina. "Opozicija ima pravico, da pove svoje mnenje, na koncu pa se vidi bistvena razlika med pozicijo, torej Listo Zorana Jankovića, Gibanjem Svoboda in SD, ki prevzemajo odgovornost za razvoj, in drugimi, ki so proti vsemu," meni.