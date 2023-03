Ljubljanski svetniki potrdili dvig takse za obravnavo pobud

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli letni program športa v občini za letošnje leto, ki opredeljuje obseg sofinanciranja programov športa. Prav tako so podprli predlog o podražitvi takse za obravnavo pobud za spremembo podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu in več prostorskih dokumentov.

Svetniki so se na seji seznanili s prenehanjem mandata dosedanji vodji svetniškega kluba SD Marku Koprivcu. Kot je v izjavi za javnost pred sejo pojasnil Koprivc, gre za posledico spremembe sistemskega navodila protikorupcijske komisije, po kateri funkciji mestnega svetnika in državnega sekretarja nista združljivi. Koprivc je namreč državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, pobudo za razrešitev z mesta mestnega svetnika pa je podal sam.

"Če bi jaz in drugi moji kolegi v vladi pred volitvami vedeli, da bosta funkciji nezdružljivi, nikakor ne bi kandidiral kot nosilec liste za mestni svet Mol," je dejal in poudaril, da je pri vsem tem ključno, da se spoštuje integriteta. Koprivca bo nasledil glavni tajnik SD Klemen Žibert, ki je bil na lokalnih volitvah naslednji na kandidatni listi SD.

Janković: Vlagatelji pobud bodo bolj razmislili, ali bodo nagajali

Svetniki so po hitrem postopku potrdili spremembo odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu. Občani bodo morali tako po novem plačati 300, in ne več 250 evrov kot doslej, da bodo na oddelku za urejanje prostora obravnavali njihovo pobudo. Ob tem taksa za spremembo osnovne namenske rabe ostaja 300 evrov.

Opozicijski svetniki so v razpravi podražitvi nasprotovali. Svetnica Vesne Jasminka Dedić je opozorila, da bosta po dvigu obe taksi znašali 300 evrov, kar je maksimalni znesek. "To se mi ne zdi solidarnostno z občankami in občani," je dejala. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je odgovoril, da podpira izenačenje višine taks, saj bodo vlagatelji pobud bolj razmislili, "ali bodo nagajali".

Mol bo za šport namenil več kot 16 milijonov evrov

Na seji so svetniki prikimali tudi letnemu programu športa za letošnje leto. Po besedah vodje oddelka za šport na Mestni občini Ljubljana (Mol) Marka Kolenca je program zastavljen ambiciozno, saj vrednost v sredstvih, ki jih prejmejo izvajalci letnega programa, in brezplačna uporaba športnih objektov za izvajalca znaša 15,8 milijona evrov.

"V strategiji športa do leta 2028 je predvideno, da bo Mol na letni ravni za ta namen zagotavljal 16,5 milijona evrov, kar pomeni, da smo letos že pri 96 odstotkih od začrtanega," je poudaril. V primerjavi z letom 2022 se sredstva povečujejo za devet odstotkov.

V hotelu Grand Plaza kmalu "bar z razgledom"

Svetniki so potrdili tudi več prostorskih dokumentov. Med drugim predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta fakultete ob Biotehniškem središču, ki bo omogočil gradnjo strojne fakultete in fakultete za farmacijo. Sprejeli so tudi lokacijsko preveritev, ki omogoča, da bodo lastniki Grand Plaza hotela najvišjo etažo na Bavarskem dvoru lahko izkoristili kot gostinski prostor oziroma "bar z razgledom".

Na seji so razpravljali o lokacijski preveritvi nekdanjega hotela Bellevue. Svetniki Levice so sicer predlagali umik točke z dnevnega reda, saj so vsi svetniki četrtne skupnosti Šiška proti odločitvi investitorja, da poruši obstoječe severno, južno in vzhodno pročelje stavbe, ki naj bi bilo preveč dotrajano.

Svetniki so potrdili lokacijsko preveritev, ki omogoča rušenje pročelja in gradnjo novega objekta na istem mestu. Pročelje je sicer od leta 2007 zaščiteno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Sklep dopušča tudi dodatno kletno etažo pri nadomestni gradnji in dovoljenje, da bodo deli objekta lahko segali čez gradbeno mejo.

Svetnica Dedićeva je vložila amandma, ki upošteva pripombe sveta četrtne skupnosti Šiška, a ga mestni svet ni sprejel. Na nasprotovanje lokalne skupnosti so opozorili tudi svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo in samostojna svetnika Jožef Horvat in Tina Bregant. "Gre za napad na naravo, okolje in kulturno dediščino," pa je dejal svetnik Levice Arne Jakob Zakrajšek.

Mestni svet je sprejel dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za cesto v Sadinjo vas, ki bi kraj razbremenila tovornega in tranzitnega prometa. Opozicijski svetniki pa so opozorili na številne pomisleke krajanov. Svetnica SDS Maruša Babnik je dejala, da to ni cesta, ki jo potrebujejo krajani, ampak cesta v kamnolom, ki jo potrebuje družba KPL. Dodala je, da obvoznica nima predvidenega pločnika in kolesarske steze, poteka pa po najboljših kmetijskih zemljiščih.

Tudi danes so odločali o določitvi dela plače za delovno uspešnost, in sicer so zaradi povečanega obsega dela dali soglasje za direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana Liljani Batič Dernovšek ter za ravnateljice in ravnatelje 19 ljubljanskih vrtcev.

Sprejeli so tudi sklep o soglasju k spremembi in dopolnitvi statuta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, ki podrobneje določa sestavo in način imenovanja članov v svet uporabnikov.