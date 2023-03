Pred mestno hišo protest proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću #foto

Ljubljanski mestni svet bo danes odločal o predlogu letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Mol) in o spremembi odloka o določitvi takse, ki jo morajo občani plačati, da obravnavajo njihovo pobudo za spremembo podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu. Stranka Glas za otroke in družine je pred sejo pripravila protest proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću.

Predlog spremembe odloka določa, da bodo občani morali plačati 300 evrov, da bodo na oddelku za urejanje prostora obravnavali njihovo pobudo za spremembo podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu. Doslej je taksa znašala 250 evrov.

Na mizi je tudi predlog letnega programa športa v Mol za leto 2023. Del programa predvideva sodelovanje z nevladnimi športnimi organizacijami, del pa je namenjen zagotavljanju javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa. Foto: Gaja Hanuna

Letni program zajema športne programe za vse, od predšolskih in šolskih otrok, mladine, invalidov do starejših in oseb s posebnimi potrebami. Program določa brezplačno uporabo prostorov za vse, ki so usmerjeni v vrhunski šport. Mol pa bo sofinanciral nekatere velike rekreativne prireditve, kot so Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja. Vrednost sofinanciranja vseh dejavnosti letnega programa športa znaša več kot 6,43 milijona evrov.

Foto: Gaja Hanuna

Svetniki bodo obravnavali predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana Liljani Batič Dernovšek za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela. Odločali bodo tudi o več prostorskih dokumentih, med drugim o novi cesti v Sostrem, ki bi kraj razbremenila tovornega prometa.

Foto: Gaja Hanuna

Stranka Glas za otroke in družine je pred sejo pripravila protest proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, za zdravnike in za čisto pitno vodo. V stranki nasprotujejo gradnji kanalizacijskega kanala C0 prek vodovarstvenega območja, trdijo, da Mol za gradnjo nima okoljevarstvenega soglasja.

S protestom želijo opozoriti tudi na "čedalje večji kaos" v Zdravstvenem domu Ljubljana. Na protestu so predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana Aleš Hojs, mestna svetnica Tina Bregant in organizator protesta ter mestni svetnik Aleš Primc.

Foto: Gaja Hanuna