Iztekajo se roki za izbiro glasovanja pred nedeljskim referendumom

Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vodah se danes izteče rok, do katerega lahko Državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila po 30. juliju nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda.

Danes se torej izteče še zadnji rok za prijavo za glasovanje po pošti iz Slovenije, v sredo pa se izteče rok, do katerega morajo svoje namere Državni volilni komisiji sporočiti volivci, ki želijo glasovati na volišču zunaj kraja stalnega prebivališča oziroma tako imenovanem volišču omnia.

Na isti dan se izteče rok za prijavo glasovanja na domu za bolnike. Da bodo glasovali v Sloveniji, morajo komisiji do istega roka sporočiti tisti volivci, ki sicer v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, a se nahajajo v domovini.

Predčasno glasovanje že v torek

Od torka do četrtka bo medtem že potekalo predčasno glasovanje, in sicer na posebnih voliščih po državi, vsak dan med 7. in 19. uro. Kot so opozorili v Državni volilni komisiji, bo v Ljubljani predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana potekalo na Gospodarskem razstavišču.

V soboto nastopi volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje. Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?