Iz tujine bo lahko glasovalo več kot 5000 upravičencev

Državna volilna komisija (DVK) je za glasovanje na referendumu o noveli zakona o vodah prejela več kot 5300 vlog, med katerimi pa so tudi nepopolne vloge in vloge, ki so jih volivci prek portala eUprava podali večkrat. Končno število volivcev, ki bodo lahko glasovali iz tujine, tako še ni znano, po sedanjih podatkih pa kaže, da jih bo več kot 5000.

V petek se je iztekel rok, do katerega so morali volivci, ki želijo na referendumu o noveli zakona o vodah glasovati iz tujine, to sporočiti DVK. Komisija je prejela več kot 5300 vlog, a so v to število zajete nepopolne vloge, nekateri volivci so prek eUprave vloge poslali tudi večkrat, ali pa so vlogo najprej podali in jo nato umaknili.

DVK vloge še obdeluje, zato končno število volivcev, ki bodo svoj glas na referendumu lahko oddali iz tujine, še ni znano. V tem trenutku DVK beleži 4787 veljavnih vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 393 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, je za STA sporočil direktor službe DVK Dušan Vučko. Skupno gre torej za 5180 vlog. Končni podatki bodo predvidoma na voljo tekom tedna.

Vučko je ob tem spomnil, da lahko volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini (t.i. izseljenci) glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, na katerem je odprto volišče, ne glede na to, ali so o tem obvestili DVK.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je v volilne imenike za glasovanje na referendumu vpisanih skupaj 1.698.629 volivk in volivcev. Foto: STA

V volilnih imenikih skoraj 1,7 milijona volivk in volivcev

DVK je danes sporočila tudi posodobljeno število volivcev, ki bodo imeli pravico glasovati na referendumu. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je v volilne imenike za glasovanje na referendumu vpisanih skupaj 1.698.629 volivk in volivcev, in sicer v splošni volilni imenik (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji) 1.596.174, v posebni volilni imenik (volivci s stalnim prebivališčem v tujini) pa 102.455.

Novela zakona bo zavrnjena, če bo proti njej glasovala večina volivcev

Glede na navedene podatke bo novela zakona o vodah na referendumu zavrnjena, če bo proti njej glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, obenem pa mora proti glasovati najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volivk in volivcev.

Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal 11. julija na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?