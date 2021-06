Bliža se referendum, pri Pahorju zagovorniki in nasprotniki novele

Predsednik države Borut Pahor s člani svojega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko danes pripravlja soočenje stališč do novele zakona o vodah, o kateri bodo volivci 11. julija odločali na referendumu. Poudarek bo na spremembi 37. člena, ki opredeljuje posege na vodno in priobalno zemljišče, so napovedali v predsednikovem uradu.

Danes bodo pri predsedniku republike Borutu Pahorju stališča do novele zakona o vodah soočili zagovorniki in nasprotniki novele. Med njimi so predsednica Globalnega partnerstva za vodo Slovenije Barbara Čenčur Curk, predsednica Društva vodarjev Slovenije Lidija Globevnik, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Tomaž Krištof, predsednik društva za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog Uroš Macerl in predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja.

Pahorjev posvetovalni odbor za podnebno politiko je že marca, pred sprejetjem novele v državnem zboru, opozoril, da bodo podnebne spremembe tudi v Sloveniji vplivale na razpoložljivost in kakovost vodnih virov. Zato je treba sprejemati predpise, ki prispevajo k boljšemu upravljanju in trajnostni zaščiti vodnih virov. Poudaril je, da se tako pomembnega vprašanja ne sme urejati po hitrem postopku.

Vlado in državni zbor so takrat člani odbora pozvali, da pri sprejemanju novele zakona o vodah na prvo mesto postavita pravico do pitne vode ter v največji mogoči meri zaščitita vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi oziroma da s spremembo zakona ne povečujeta tveganja za takšno onesnaževanje.