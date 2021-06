Zadnji rok! Prijave organizatorjev referendumske kampanje za zakon o vodah le še danes.

Najkasneje 25 dni pred izvedbo referenduma − rok se izteče danes − so organizatorji referendumske kampanje dolžni Državni volilni komisiji sporočiti organizatorja kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za referendumsko kampanjo. Tudi rok za odprtje omenjenega računa se izteče danes.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?

Zahtevo za referendum so vložile nevladne organizacije, združene v gibanju Za pitno vodo. Gibanje je prepričano, da bo novela zakona o vodah pospešila gradnjo na vodnih in priobalnih zemljiščih ter s tem ogrozila stanje voda ter povečala poplavno ogroženost. Vladna stran trdi, da novela z oženjem nabora objektov, ki jih je mogoče graditi na omenjenih zemljiščih, vode še dodatno varuje. Novela naj bi prinesla tudi dodatna sredstva za redno vzdrževanje vodotokov iz sklada za vode.

Da bodo organizirali referendumsko kampanjo, so že napovedali v gibanju Za pitno vodo, v njihovem imenu naj bi kot organizatorji zastopali različne nevladne organizacije in posameznike. Kampanjo so naznanili tudi v političnih strankah oziroma listah − SDS, Stranka Mladih − Zeleni Evrope, Nova Slovenija − Krščanski demokrati, Ankaran je naš, Stranka zelenih dejanj, Piratska stranka Slovenije, SAB, SMC, LMŠ; Levica in SD, kar je razvidno z odprtja računov pri AJPES, Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.