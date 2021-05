Upravno sodišče zavrglo pobudo za zadržanje zbiranja podpisov za referendum o zakonu o vodah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni zbor je prejel podpise državljanov pod dvema različnima pobudama za referendum o noveli zakona o vodah. Gibanje Zdrava družba je svoji zahtevi priložilo 33.670 podpisov, v gibanju Za pitno vodo pa so zbrali 9254 podpisov podpore.

Predsednik DZ Igor Zorčič je odločil, da steče postopek zbiranja volivk in volivcev pod obema pobudama, in sicer v zakonskem roku 35 dni. S tem pa je po mnenju gibanja Zdrava družba pobudnika kot volivce pahnil v nekakšno tekmovanje v zbiranju dvakrat po 40.000 podpisov, kar po njihovem v zakonu ni predvideno. Drobitev postopka in volivcev naj bi bila po oceni gibanja neustavna.

V gibanju so zato med drugim zahtevali zadržanje postopka zbiranja podpisov ter presojo o načinu izvedbe postopka zbiranja omenjenih podpisov. Sodišče je zavrglo tako tožbo kot zahtevo za izdajo začasne odredbe. Pri tem je tožnika usmerilo na ustavno sodišče, ki da mu zagotavlja učinkovito sodno varstvo.

Medtem ko v gibanju Zdrava družba svoje kampanje zbiranja 40.000 podpisov niso uradno zagnali, čeprav lahko volivci v praksi podprejo tudi njihovo pobudo, pa so se za drugačen pristop odločili v gibanju Za pitno vodo. Ti k oddaji podpisov glasno pozivajo, na spletni strani pobude pa danes navajajo, da jim manjka še 941 podpisov.

Zbiranje podpisov pod obema pobudama se je sicer začelo 20. aprila, izteče pa se 24. maja.

Novelo zakona o vodah je DZ sprejel konec marca po skrajšanem postopku kljub glasnim kritikam dela civilne družbe in stroke. S posegom v 37. člen zakona se po oceni pobudnikov referenduma širi, po oceni vlade pa oži možnost posegov na vodna priobalna zemljišča.