Izpoved očeta v času virusa: ko sta z ženo to izvedela, jima je bilo izredno težko

"Po telefonu je bila slišati utrujena in oh in sploh, ko pa sva se videla v živo, je bila srečna. Videl sem, kako mi veselo maha in tudi vse njene zobe in to mi je bilo najpomembnejše," je dejal Lenart in dodal, da pod okni porodnišnice še zdaleč ni bil edini.

Ko sta izvedela, da bo morala Lenartova partnerica Beti zaradi epidemije rojevati sama, jima je bilo izredno težko. Nelagodje, ki ga je občutila, je bilo povezano tako z dejstvom, da bo v porodnišnici sama in v najbolj intimnem in najpomembnejšem trenutku svojega življenja obkrožena s popolnoma tujimi ljudmi, kot tudi s tem, da ji Lenart v tem času ne bo mogel biti v oporo, v spodbudo in v pomoč, če bi ga potrebovala.

"Ni nam najlažje," pravi Lenart Perko o trenutni situaciji, a ostaja pozitiven. Foto: osebni arhiv

Ker se je porod zaradi velikosti novorojenčka zapletel, je bilo še toliko težje.

"Ker je bil Edvard prenošen in zato zelo velik novorojenček, je bil njegov prihod na svet zelo otežen. Poškodb pri mami sicer ni, kljub temu pa je bila izkušnja za Beti zelo težka. Kakor so mi razložili partnerica in zdravniki, so morali uporabiti vakuum, v kanalu je preživel preveč časa in je zaradi tega predolgo ostal brez kisika," je razložil Lenart.

Preventivno so zato Edvarda takoj ločili od svoje mame in ga odpeljali na oddelek intenzivne nege v Ljubljano.

"Ponoči sem šel spat, ob sedmih zjutraj pa sem videl 20 neodgovorjenih klicev in nato izvedel, da so sina odpeljali v Ljubljano. Beti je namreč 48 ur rojevala in bila je v šoku. Zdravniki bi namreč povzročili manj panike, če bi že takoj pojasnili, da bodo otroka odpeljali preventivno, da je z njim sicer vse v redu in ni nobenih hujših poškodb ali hematomov in da ima dobre možnosti, kot vidimo tudi zdaj," je dejal Lenart.

Brez otroka in brez informacij o njem je sama v sobi ostala več ur

"Ker nisem smel biti poleg pri porodu, je bilo Beti najtežje to, da je bila v porodnišnici sama, brez mene in zato brez opore. Kolikor so bili sicer ljudje tam prijazni in poskušali biti čim bolj v oporo in je bilo vse v redu, se je to spremenilo, ko stvari niso šle več po načrtih, takrat pa je nihče več ni upošteval. Kot je dejala, so bili tudi precej nasilni ob pritiskanju na njen trebuh.

Razumljivo in pričakovano je, da ne more biti vse popolno, a ko ga je rodila in želela v vsej paniki izvedeti, kaj se dogaja z otrokom in kaj mu počnejo, ji tega niso povedali, ker so bili prezaposleni z nalogo pred sabo. Edvarda so nato odpeljali, ji čez čas razložili, da so ga oživljali, da so mu umetno predihavali pljuča in nato odšli, ona pa je ostala sama sredi porodniške sobe tri ure in klicala panično naokrog, kaj lahko stori," je njeno stisko razložil Lenart.

Beti je iz porodnišnice v Postojni odšla tretji dan, Edvarda pa je v Ljubljani lahko obiskala peti dan po porodu. Foto: Ana Kovač

Obiskala ga je lahko šele peti dan po porodu

Beti je svojega sina videla le v četrtek ob porodu, ko so se pred njo v porodni sobi ukvarjali z njim in ga priklopili na naprave, preden so ga odpeljali z rešilnim avtomobilom, nato pa ga je spet videla šele v torek, torej peti dan po porodu. Otroka lahko naenkrat obišče le eden od staršev, in sicer le od 10. do 13. ure.

Lenartu je na dan poroda uspelo izvedeti, kdaj ga bodo pripeljali na pediatrično kliniko in ga je še isti dan obiskal za dobro uro. Prepričan je, da je prepoznal njegov glas, saj se je ob njem takoj umiril.

Zaradi omejitve prehoda med občinami sta morala zamenjati zdravnika. Foto: Klemen Korenjak

Kot pravi, je bilo med nosečnostjo vse v redu in ni kazalo, da bi karkoli lahko šlo narobe, je pa v tem času zamenjala štiri ginekologe, kar je bilo povezano z omejitvijo prehoda med občinami zaradi epidemije in tem, da v bolnišnici zaradi pomanjkanja kapacitet ni dobila stalnega zdravnika.

Kot pravi Lenart, se je vsak nato odločal drugače glede tega, kdaj in kako naj bi porod potekal.

"Primer je bil zaradi velikosti otroka zrel za carski rez. Edvard je bil prenošen in tako velikega otroka spravljati na svet skozi kanal je tvegano. Če bi se še malo bolj zapletlo, danes Edvard ne bi bil v tako dobrem stanju, v kakršnem je," meni Lenart.

Ker sama ne more tja, otroka ne more obiskati

Zdaj čakata, kdaj ga bodo odpustili iz bolnišnice. Ker se je Beti rana vnela zaradi prvega obiska na pediatrični kliniki – morala bi namreč počivati – ne more hoditi, zato bi jo moral Lenart tja odpeljati z vozičkom. A ker lahko otroka zaradi ukrepov ob epidemiji naenkrat obišče le en starš, Beti ne more k njemu. Čeprav je zdravnica dejala, da je zelo priporočljivo, da je mama z otrokom, izjeme niso mogoče.

"Še vedno nismo čisto v redu, ni nam najbolj enostavno, še posebno njej je zelo težko. Občutek nemoči jo tare, a ne da se veliko narediti. Verjetno bo za vedno ostal neprijeten spomin, a najhujšemu smo se izognili. Malega smo dobili živega in zdravega, upamo, da bo popolnoma okreval in to je vse, kar si želimo," je dejal Lenart.

Lenart je Beti polepšal dan, ko jo je presenetil pod oknom porodnišnice. Foto: osebni arhiv

Ukrep se mu ne zdi najbolj smiseln in mu ni najbolj pri srcu, saj bi si v vsakem primeru želel biti poleg, ga pa razume.

"Če bi bila to prava epidemija in bi se pogovarjali o zelo nevarni bolezni, je ta ukrep razumljen in sprejet. Navadil sem se na to, da se v zdravstvu in politiki znotraj države zdi marsikaj na začetku iracionalno, pa kasneje ob ponovnem pregledu vidiš razlog za to. V te reči se niti ne poglabljam – če rečejo, da se nekaj ne sme, se pač ne sme in je bolj enostavno, da grem s tokom. To, da bi želel sistem spremeniti zato, ker se nekaj meni ne zdi prav, smo pustili v srednji šoli," je povedal Lenart, ki je ukrep sprejel, ko je izvedel zanj.

Z rožnatim flamingom pod okni porodnišnice

"Odločil sem se, da bom naredil vse, kar bo mogoče, da bom partnerici v oporo. Delati je treba s tem, kar imaš, ne s tem, česar nimaš," pravi Lenart, ki trenutno sicer najbolj obžaluje to, da zaradi ukrepov z Beti ne moreta biti skupaj z otrokom.

Podporo lahko ljubljenim pokažemo na zelo različne načine. Tudi s kakšno nenavadno ali zabavno idejo, pravi Lenart. Sam je Beti presenetil tako, da se je pred porodnišnico pojavil z velikim rožnatim flamingom.

"Ker so trgovine zaprte, nisem mogel dobiti nobene štorklje, niti laboda, zato sem dejal, da bo vsak ptič dober, tudi tukan bi bil," pravi Lenart. Ker ptiča ni mogel kupiti, si je od prijatelja izposodil rožnatega flaminga in Beti pod okni porodnišnice polepšal dan.

"Videl sem, kako mi veselo maha in tudi vse njene zobe in to mi je bilo najpomembnejše," je dejal Lenart. Foto: osebni arhiv

"Moramo ostati optimistični"

O tem, kakšen nasvet bi dal parom, ki se bodo v bližnji prihodnosti soočali s porodom, pri katerem bodo ločeni, pravi, naj predvsem ostanejo močni.

"Dokler lahko, je treba skupaj preživeti čim več časa. Ko pride do velikega dogodka, ponoviš vse, kar si doma treniral, se pripraviš na vse skupaj in si v navezi, kolikor se da, prek telefona, čez cesto ali kakorkoli že. Ostati je treba močan, osredotočen in izpeljati zadevo na najboljši način, kolikor se le da," pravi Lenart.

"Ljudje so bili včasih v veliko hujših situacijah, kakor smo mi danes. Imamo zelo dobro zdravstveno oskrbo, usposobljene ljudi. Tako velike stopnje preživetja novorojenih otrok, kakor jo imamo danes, nismo imeli nikoli prej. Če daš vse to na kup – da preživi mama, da preživi otrok in so velike možnosti, da bo zdrav, da imamo cepiva za bolezni in je zdravstvo na najvišji stopnji v zgodovini, to ni spet taka reč. Je hudo, travmatično, je treba stisniti zobe, čisto iskreno pa nam sploh ni tako slabo. Moramo predvsem ostati optimistični in zaupati," meni Lenart.

Flaminga so sestre razkužile in ga Beti prinesle v sobo. Foto: osebni arhiv

Kot pravi, je zaupanje ključno. "Kdaj, če ne zdaj. Še pred desetimi ali dvajsetimi leti bi me bilo strah, danes pri vseh teh pogojih pa ima otrok najboljše možnosti, da preživi," še dodaja Lenart.

Dolgoročne posledice tega bi lahko bile psihološke narave, a Lenart je prepričan, da se da, če je z otrokom vse v redu, tudi čez to iti z razmišljanjem, da bi lahko bile stvari slabše in si lahko vesel za to, kar imaš.

"Če pa bi se kaj zapletlo in bi imel otrok posledice, pa je seveda to celo življenje asociacija na vprašanje, kaj bi lahko bilo drugače, če bi lahko bil partner prisoten, kako bi bilo, če ne bi bilo tega virusa, če ne bi vlada sprejela teh ukrepov in podobno, a če nimaš razloga za to, če je z otrokom vse v redu, zakaj bi o tem razmišljal, zdi se mi škoda spraševati, kaj bi bilo, če bi bilo," še meni Lenart.