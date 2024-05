Izpit iz materinščine uvod v splošno in poklicno maturo

Kandidati splošne in poklicne mature bodo danes začeli opravljati spomladanski izpitni rok. Kandidate splošne mature čaka drugi del iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Kandidati poklicne mature pa bodo začeli maturo z izpitom iz materinščine.

Kot so sporočili iz Državnega izpitnega centra, se je na spomladanski izpitni rok poklicne mature prvič prijavilo 9352 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Spomladanski izpitni rok splošne mature pa bo prvič opravljalo 6438 kandidatov z 80 šol.

Dijaki splošne mature bodo v soboto nadaljevali s pisnim izpitom iz angleščine, v soboto, 8. junija, pa jih čaka pisni izpit iz matematike. Takrat bodo pisni izpit iz angleščine in matematike opravljali tudi kandidati poklicne mature, ki so katerega od teh dveh predmetov izbrali kot izbirnega. Ustne izpite bodo na vseh šolah izvedli med 10. in 21. junijem. Tudi kandidate splošne mature čakajo pisni izpiti iz izbirnih predmetov.

Dva ključna datuma: 4. in 11. julij

Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile 4. julija. Kandidati bodo lahko v treh dneh po objavi rezultatov pisno zahtevali vpogled. Če bodo menili, da niso bili pravilno točkovani oziroma ocenjeni, bodo lahko najpozneje dan po vpogledu na šoli vložili pisni ugovor.

Kandidati na splošni maturi pa se bodo z uspehom seznanili 11. julija od 7. ure s šifro prek spleta. Poleg tega bodo lahko med 11. in 15. julijem opravili spletni vpogled v izpitno dokumentacijo. V tem času bodo lahko na državno komisijo za splošno maturo vložili morebitni ugovor na oceno oziroma na izračun ocene. Vpogled v ocenjene izpite na splošni maturi in digitalno vlaganje ugovora zoper oceno je sicer mogoče skladno z novelo zakona o maturi, ki je začela veljati 4. maja.