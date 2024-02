Profesorji za svoje dijake pripravili prav posebno presenečenje #video

Profesorji V. gimnazije Vladimir Nazor v Splitu so na maturantskem plesu za svoje dijake pripravili prav posebno presenečenje, pevsko-plesni spektakel. Posnetek s plesa, ki si ga lahko ogledate zgoraj, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in postal viralen.

Dijaki s tem, kaj jim bodo na dogodku, kjer so običajno v ospredju dijaki, pripravili njihovi profesorji, niso bili seznanjeni, zato jih je spektakel močno presenetil. Predstavo so začele profesorice s precej umirjeno "a cappella" izvedbo Gibonnijeve pesmi Ovo Mi Je Škola. Po nekaj minutah je nastop profesoric prekinil eden od profesorjev in začel repati, nad čemer so bili dijaki vidno navdušeni.

Z njimi so zaplesali tudi dijaki

Pridružilo se mu je še več profesorjev, s katerimi so izvedli pravi plesni spektakel. Med drugim so zaplesali na pesmi Thriller, Y.M.C.A., The Time of My Life, Waka Waka, Footloose in Single Ladies.

Dijaki so bili nad predstavo profesorjev navdušeni, v nadaljevanju so celo vstali s svojih stolov in tudi sami zaplesali.

Maturantski ples je potekal 20. januarja v enem izmed splitskih hotelov.

